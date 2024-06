Sismo en Arequipa: MTC informó que las vías de la región ya se encuentran liberadas tras caída de rocas

Actualidad Ismael Suta sobre tránsito vehicular en Arequipa: "Totalmente habilitado"

El viceministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ismael Suta, también señaló que la pista de aterrizaje de Arequipa y los puertos de la región se encuentran habilitadas y sin afectaciones. | Fuente: RPP

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ya se han liberado las carreteras que resultaron bloqueadas por un deslizamiento de tierra y piedras, tras el sismo de magnitud 7.0 que se produjo la madrugada de hoy en Yauca, región Arequipa.

"Se han hecho trabajos desde las tres de la mañana con todos los equipos que cuenta Provías Nacional, específicamente hemos tenido afectaciones en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 400, que ya está totalmente habilitado, igual en el tramo 500 y también en el tramo 600 que son los que actualmente ya cuentan con la circulación respectiva", dijo el viceministro Ismael Suta.

Además, el representante del MTC señaló que se verificó los activos que forman parte de transporte tanto aeronáutico y también portuario.

"En el tema aeronáutico se ha hecho la verificación en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, está totalmente habilitada, y también con los puertos que no han sufrido ningún tipo de afectación", expresó Ismael Suta.

La madrugada de este viernes el distrito arequipeño de Yauca fue epicentro de un fuerte sismo de magnitud 7.0. Varias viviendas de este distrito. ubicado en la provincia de Caravelí. presentan daños severos, como caída de paredes y rajaduras.

Tras el citado movimiento telúrico, el MTC había indicado que activó inmediato los protocolos de emergencia y monitoreo constante del estado de las carreteras, puertos, aeropuertos y servicios de comunicación en la zona afectada.

Gobernadore regional de Arequipa, Rohel Sánchez, llegó a Yauca y realizó un balance de la situación tras el sismo de magnitud 7.0. | Fuente: RPP

🔴 #ENVIVO | MTC y @sutranperu informan sobre el estado del tránsito en las vías nacionales y los servicios de telecomunicaciones de la zona sur del país. https://t.co/GS9R3zaZRl — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 28, 2024

"La Panamericana Sur está operativa"

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien llegó a Yauca la mañana de este viernes, confirmó que la Panamerica Sur está operativa al 100 % como parte de un balance de los 14heridos y daños tras el fuerte sismo, según datos actualizados del COER Arequipa.

"Podemos decir de que ya la vías de comunicación, por ejemplo, la Panamericana Sur está operativa al cien por ciento y esta inventario de aplicaciones que damos a conocer no son de alto riesgo, sino simplemente son daños muy menores que no amerita mayor preocupación. Eso es lo que podemos dar cuenta nosotros a la población, decirle que aquí en Yauca, en la provincia de Carabalí, todo está normal, no debemos de preocuparnos ni alterarnos", expresó.