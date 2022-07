El adolescente Cristian Quintanilla Huillca mantuvo la calma y con un poco de humor ayudó al público a no caer en el pánico durante el sismo de magnitud 5.4, registrado la tarde del martes. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Municipalidad Provincial de Arequipa

Christian Quintanilla Huillca es el adolescente de 14 años que durante el sismo de magnitud 5.4, con epicentro en la región Moquegua registrado la tarde del martes, puso calma a las autoridades y público que participaba en la presentación del programa de festejos por el aniversario de Arequipa, en el campo Redondo, en el barrio de San Lázaro.

En el video que se hizo viral en las redes sociales se ve al adolescente estar en el escenario cuando empieza el sismo. Las personas comienzan a murmurar y pararse con la intención de salir del lugar, pero Christian, con un dejo de loncco chacarero y una cuota de humor, llamó a la calma.

“Atacau, ¿Qué ha pasado, pue? No se desesperen, pue, sean buenos arequipeños. ¡El arequipeño acaso se levanta?… No despeguen sus cuatro letras del asiento que hace frío. Ayayay, a mí me van a venir con temblores… Ya pasó, por las puras se asustan”, dijo.

De inmediato, el público se calmó, sentó, rió y lo aplaudieron por la reacción que tuvo durante el sismo. Luego dio inicio al poema loncco que tenía previsto declamar como parte del programa de la en la presentación del programa de festejos por el aniversario de Arequipa.





Christian Quintanilla, el adolescente loncco que no le tiene miedo a los sismos. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: El Búho

Arequipa: ¿Quién es Christian Quintanilla Huillca?

Christian Quintanilla Huillca tiene 14 años y contó en la Rotativa del Aire Arequipa que estudia en la Institución Educativa Diego Thomson, en el distrito arequipeño de Alto Selva alegre, de donde es vecino.

“Yo nací en Arequipa y a los once meses me fui con mi familia a Puno. Luego regresé a los 8 años y descubrí los poemas lonccos y esta tradición de hablar de esta forma, me enamoré y comencé a practicar y estudiar”, contó.

A través de la señal de RPP Noticias envió este mensaje a los ciudadanos de Arequipa: “En estas horas tempranas de la mañana, pue, a través de una radio que nos mantiene informados a toditos los arequipeños, que en este momento están asustados… tengan sus mochilas de emergencia, decirles a través de esta radio que siempre nos ha apoyado, que estén preparados…”.

Sismo Arequipa Christian Quintanilla Huillca envió el siguiente mensaje a la pobación. 00:00

