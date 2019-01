Joven contó como vivió segundos de terror la noche del viernes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Christian Ramos

Esther Zapana Anco tiene 14 años y su madre asegura que Dios le salvó la vida en el accidente que dejo 13 muertos y 39 heridos tras el choque de un bus con un camión y posterior caída a un barranco en el Km 57 de la vía Arequipa – Juliaca, la noche del viernes.

De todas las personas que viajaban en el camión, ella es la única que sobrevivió. Tras ser llevada al hospital Honorio Delgado, fue dada de alta y regresó al lugar del accidente durante la madrugada del sábado y contó a RPP como salvó su vida.



“El camión iba normal y vi al bus en sentido contrario, ese momento sentí miedo y me obligue a saltar, luego del choque los do cayeron al barranco”, contó.



Ella rodó por parte del barranco, pero cuando logró pararse trato de encontrar la forma de llegar a la pista.



“Después de reaccionar escuche gritos de los heridos, baje un poco porque había un camino encontré a tres personas, pero no se movían ni respiraban, luego vi a mi tía, tenía sangre en la cabeza subí y pedí auxilio”, recordó Esther.



Cuando llegaron policías, bomberos y serenos del municipio de Cerro Colorado, fue llevada en una ambulancia hasta el hospital Honorio Delgado, done fue examinada y no tener lesiones los médico le dejaron retirarse.



“un médico me revisó, luego me sacaron radiografías y me dijeron que espere afuera. Llegaron mis primos y un médico les dijo que ya me habían dado de alta”, explicó.



Esther pide a las autoridades investigar el accidente y responsabilizó del trágico accidente al conductor del bus por invadir el carril contrario.



Su madre Rosa Anco, dijo estar agradecida a Dios por salvar a su hija y lo considera un milagro.



“Mi hija y familiares subieron al camión que viene de Lluta, Taya y Huanca porque el bus les dejó, traen productos para vender en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.” contó Rosa.