¿Subirá la tarifa del agua potable en Arequipa? Esto se sabe de un posible aumento del servicio desde noviembre

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) anunció una propuesta de reajuste tarifario para Arequipa que podría entrar en vigencia entre noviembre y diciembre de este año. La medida será discutida en una audiencia pública el 18 de septiembre, donde autoridades, organizaciones civiles y ciudadanos podrán dar sus aportes.

Según Saúl Alire, jefe regional de Sunass, esta iniciativa responde a un mandato legal. “Esta es una propuesta que resulta de un análisis dispuesto en el decreto legislativo 1620, y como propuesta ha salido un proyecto. Estamos obligados por ley a hacer este reajuste de las tarifas, que será expuesto de manera abierta en una audiencia pública”, señaló.

Según el funcionario la medida responde a tres objetivos centrales: Ajustar las tarifas para cubrir los costos reales del servicio, aplicar subsidios cruzados que beneficien a usuarios en pobreza y extrema pobreza y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa que presta el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR)

El planteamiento prevé un incremento promedio del 13,7% en la tarifa de agua, aunque con un impacto diferenciado según el nivel de consumo y la condición económica de los usuarios. “La propuesta de reajuste es impactar lo menos posible en los usuarios que hacen un consumo adecuado y de escasos recursos”, explicó Alire.

Recibos podrían reflejar la suba en las tarifas de agua potable desde noviembre en Arequipa | Fuente: SEDAPAR

¿Cuánto subirá el costo del servicio de agua potable?

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), los usuarios residenciales que consuman hasta 10 m³ mensuales tendrán una suba de S/ 2.40 soles, los usuarios que consuman hasta 17 m³ de agua potable pagarán un incremento de S/ 5.40 soles y aquellos que consumen hasta 27 m³ mensuales pagarán S/ 16.80 soles de aumento.

Saul Alire dijo que las familias clasificadas como pobres y pobres extremos pagarían S/ 0,80 más por cada 10 metros cúbicos de consumo. Esto alcanzaría a unas 73 000 conexiones en la región.

Los usuarios de Arequipa en condición de pobreza o extrema pobreza que consuman hasta 17 m³ tendrán un incremento de hasta S/ 3.80 soles, y aquellos usuarios que consuman hasta 27 m³ tendrán una variación máxima de S/ 15.20 soles, siempre y cuando tengan la condición de pobreza.

En Arequipa, según el funcionario, el consumo promedio es de 12 metros cúbicos por hogar. En este caso, el recibo de agua se incrementaría en S/ 3.30 soles mensuales. “Esto muestra cómo Sunass ha distribuido que este ajuste no afecte a todos de la misma manera”, precisó el funcionario.

El reajuste también busca modificar la estructura interna de Sedapar. “Antes, de cada 100 soles, 64 se iban al gasto corriente. Ahora se está proponiendo que solo 60 se destinen al gasto, lo demás deberá ir a inversión”, explicó Alire, al destacar que los ingresos extra deberán traducirse en mejoras del servicio.

Sunass espera que el reajuste permita mejorar la calidad del servicio de Sedapar | Fuente: SEDAPAR

Reunión definitiva el 18 de setiembre

La decisión final se tomará después de la audiencia pública programada para el 18 de setiembre a partir de las 4:00 p.m., que se desarrollará de forma virtual. Según el funcionario la propuesta puede ser modificada en beneficio de los 315 000 usuarios de la empresa Sedapar.

“Lo que tiene que suceder es que, cuando llegue el momento, alguien pueda decir: este factor debería ser más o debería ser menos. Sunass revisará esas propuestas antes de emitir la resolución final”, señaló Alire

De aprobarse, el ajuste tarifario entraría en vigencia en Arequipa entre noviembre y diciembre. “Nosotros esperamos que este reajuste permita mejorar la calidad del servicio de Sedapar, así como la atención a emergencias y la ejecución de inversiones”, concluyó el representante de Sunass.