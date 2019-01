Se conocen mayores detalles respecto al deslizamiento que afectó el centro poblado de Calicanto en el distrito de Ayna en la provincia de La Mar en la región Ayacucho.

En comunicación con RPP Noticias, el alcalde del distrito de Ayna, Javier Contreras informó sobre la intensidad del hecho, el cual ha generado que este centro poblado así como otros cercanos se viera incomunicados por el colapso de la carretera y de uno de sus puentes.

"A medianoche comunicaron los pobladores de Calicanto, la mitad de la población se vio afectada. Hay dos desaparecidos, hemos venido con ambulancia de San Francisco y bomberos, serenazgo en plena lluvia", dijo el alcalde.

Refirió que en un inicio el colapso del puente generó que no llegaran hasta el mismo centro poblado afectado, por lo que tuvieron que realizar trabajos denodados para escalar cerros y poder realizar las primeras medidas.

"Hemos llegado hasta el puente no hemos podido pasar. El motivo por el que no hemos llegado es que el rio se ha cargado de rocas y piedras, ha afectado el puente Santa Beatriz, no podemos ingresar", refirió el alcalde.

De igual modo, informó que el huaico no solo afectó la carretera, sino que algunas pisci granjas así como sembríos se han visto afectados.