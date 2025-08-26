Ayacucho: detienen a hombre acusado de elaborar material de pornografía infantil

Al hombre se le intervino en su propia vivienda, donde se incautó su computadora y celular para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional detuvo este martes a un sujeto dentro de su propia vivienda por el presunto delito de utilizar imágenes de menores para fabricar material de pornografía infantil. La intervención se dio en el barrio Los Olivos, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, región Ayacucho.

Al sujeto de 32 años se le incautó su computadora y celular para las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía informó que la captura de este hombre se dio tras un trabajo en conjunto con una agencia de Estados Unidos, que investiga la trata de menores y pornografía infantil.

Según la fiscal provincial Evelyn Taboada de la Cruz, dicha institución norteamericana les indicó que desde marzo pasado este sujeto habría venido almacenando material de connotación sexual infantil en su cuenta personal de correo electrónico, así como en su teléfono celular.

"En marzo de este año recibimos un reporte de una organización de Estados Unidos que vienen realizando este tipo de reportes en los que personas, a través de sus teléfonos celulares, correos electrónicos o cualquier red social, hacen este tipo de transferencias, distribución o posesión de material con contenido pornográfico", señaló a los medios de comunicación.

