Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Ayacucho: detienen a hombre acusado de elaborar material de pornografía infantil

El hombre fue detenido dentro de su propia vivienda en la provincia de Huamanga.
El hombre fue detenido dentro de su propia vivienda en la provincia de Huamanga. | Fuente: Ministerio Público
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Al hombre se le intervino en su propia vivienda, donde se incautó su computadora y celular para las investigaciones correspondientes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional detuvo este martes a un sujeto dentro de su propia vivienda por el presunto delito de utilizar imágenes de menores para fabricar material de pornografía infantil. La intervención se dio en el barrio Los Olivos, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, región Ayacucho. 

Al sujeto de 32 años se le incautó su computadora y celular para las investigaciones correspondientes. 

La Fiscalía informó que la captura de este hombre se dio tras un trabajo en conjunto con una agencia de Estados Unidos, que investiga la trata de menores y pornografía infantil.

Según la fiscal provincial Evelyn Taboada de la Cruz, dicha institución norteamericana les indicó que desde marzo pasado este sujeto habría venido almacenando material de connotación sexual infantil en su cuenta personal de correo electrónico, así como en su teléfono celular.

"En marzo de este año recibimos un reporte de una organización de Estados Unidos que vienen realizando este tipo de reportes en los que personas, a través de sus teléfonos celulares, correos electrónicos o cualquier red social, hacen este tipo de transferencias, distribución o posesión de material con contenido pornográfico", señaló a los medios de comunicación.

Video recomendado
Tags
Ayacucho Fiscalía Poder Judicial

Más sobre Ayacucho

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA