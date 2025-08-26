Poder Judicial evaluará este viernes recurso de apelación presentado por Martin Vizcarra para revocar su prisión preventiva

El exmandatario se encuentra recluido en el Penal Ancón II por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará este viernes el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Martín Vizcarra para ver si revoca o mantiene la medida de prisión preventiva por cinco meses que tiene el expresidente.

Erwin Siccha, abogado del exmandatario, argumentó en su apelación que hay "errores de forma y fondo" por parte del juez Jorge Chávez Tamariz cuando decidió cambiar el mandato de comparecencia simple que pesaba sobre su patrocinado para enviarlo a prisión.

Martín Vizcarra es investigado por el caso Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. La Fiscalía señala que el exmandatario, durante su época como gobernador regional de Moquegua, habría recibido presuntos sobornos para favorecer a terceros y obtener las licitaciones.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga por este caso a Vizcarra la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio.