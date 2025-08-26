Últimas Noticias
Poder Judicial evaluará este viernes recurso de apelación presentado por Martin Vizcarra para revocar su prisión preventiva

Martín Vizcarra cumple prisión preventiva y se mantendría en un penal hasta enero del próximo año.
Martín Vizcarra cumple prisión preventiva y se mantendría en un penal hasta enero del próximo año. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El exmandatario se encuentra recluido en el Penal Ancón II por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará este viernes el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Martín Vizcarra para ver si revoca o mantiene la medida de prisión preventiva por cinco meses que tiene el expresidente.

Erwin Siccha, abogado del exmandatario, argumentó en su apelación que hay "errores de forma y fondo" por parte del juez Jorge Chávez Tamariz cuando decidió cambiar el mandato de comparecencia simple que pesaba sobre su patrocinado para enviarlo a prisión. 

Martín Vizcarra es investigado por el caso Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua. La Fiscalía señala que el exmandatario, durante su época como gobernador regional de Moquegua, habría recibido presuntos sobornos para favorecer a terceros y obtener las licitaciones.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que se le imponga por este caso a Vizcarra la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Martin Vizcarra Poder Judicial Fiscalía

