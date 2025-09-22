Ayacucho: Fiscalía recupera los restos de una mujer y su nieta que estaban desaparecidas desde 1984

Según la Fiscalía, ambas mujeres fueron ejecutadas durante una intervención a su domicilio realizada por miembros de la Marina de Guerra.

El Ministerio Público informó este lunes que personal de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho recuperó los restos de Vicenta Huamán (60) y su nieta de seis años de edad, desaparecidas desde 1984, durante el periodo de violencia que vivió nuestro país.

Según la Fiscalía, en noviembre de 1984 ambas mujeres fueron ejecutadas durante una intervención a su vivienda realizada por miembros de la Marina de Guerra. Tanto militares como miembros de rondas campesinas del distrito de Tambo habrían realizado un patrullaje conjunto en la zona.

La diligencia de exhumación se realizó en el paraje de Chaupihuaycco, en la comunidad de Polanco, ubicada en la provincia de La Mar. En esta actividad también se hicieron presentes los familiares de las víctimas, así como la fiscal adjunta Noelia Anaya Laime y la perito arqueóloga Karin Flores Rodríguez.