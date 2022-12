Incendios se registran en locales del Poder Judicial de Huanta | Fuente: RPP

Segundo día de protestas. Grupos de manifestantes atacaron e incendiaron la tarde de este viernes el Módulo Penal -Huanta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y el Módulo Básico de Justicia de Huanta, los dos locales ubicados en puntos distintos de la ciudad.

Los bomberos luchaban para controlar el fuego en el primer local, mientras los vecinos sacaban mangueras y baldes para ayudar a apagar el incendio, a pesar de la poca presión de las tuberías de agua.

"Como vecinos tuvimos que intervenir porque estaba en riesgo la integridad de nuestras familias. No entienden los manifestantes, nosotros estamos con ellos, pero no podemos estar con estos extremos. Hemos tenido que convencerlos para apagar este incendio", dijo Julio Pinillo.

De otro lado, en el Módulo Básico de Justicia de Huanta los vecinos también intentan apagar el fuego con extintores y agua proveniente de mangueras del local.

Algunos agentes de la PNP también llegaron hasta este local y prestaron ayuda para apagar el incendio ante la falta de bomberos.

De acuerdo a información policial, cinco personas fueron detenidas por generar los disturbios.



En la víspera la población de la comunidad de Aycas, del distrito de Luricocha, en la provincia de Huanta, atacó la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta y la sede de la dirección de Investigación Criminal de Huanta. Las protestas violentas dejaron 5 heridos, 4 trabajadores de la Fiscalía y un manifestante. Esto tras la liberación de los supuestos autores del asesinato de un joven de 18 años.

Incendian Módulo Básico de Justicia en Huanta | Fuente: RPP

Más temprano, manifestantes se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en las calles de la provincia de Huanta, región de Ayacucho, cuando se había decretado un paro de 24 horas convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Huanta por el asesinato de un joven de 18 el fin de semana en la ciudad.

El hecho se produjo a media cuadra de la comisaría de Huanta, donde se encontraba un cordón de seguridad conformado por alrededor de 35 policías. Sin embargo, un población llegó hasta la zona para lanzar piedras e insultos a los agentes. Mientras, otro bando buscaba mantener la calma y exigiendo una protesta pacífica.

La PNP se vio obligada a lanzar bombas lacrimógenas ante la manifestación, mientras la plaza principal de Huanta registra aglomeración de la población. Estos gases afectaron a dos mujeres, quienes fueron trasladadas al Hospital de Huanta.

Además, debido a los enfrentamientos no se pudo instalar una mesa de diálogo entre las autoridades y la población. La reunión estaba prevista para ser instalada en la Comisaría de Huanta, informó el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Pacheco.

Enfrentamientos de manifestantes con la Policía en Huanta | Fuente: RPP

Crimen de escolar

Las protestas se originan tras la muerte de Daniel Quispe Bautista, un escolar de 18 años asesinado presuntamente por tres de sus compañeros de colegio en el distrito de Lauricocha, en la ciudad de Huanta.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre cuando la víctima salió a beber licor con tres amigos. Los padres de Daniel Quispe acudieron a la comisaría a poner la denuncia, pero no fueron atendidos adecuadamente ya que los policías no hablaban quechua como los familiares del joven.

Dos de los presuntos asesinos se encuentra prófugos, mientras un tercero confesó el crimen y reveló el lugar donde enterraron el cuerpo de Daniel Quispe. Por este motivo, el sujeto fue detenido por 48 horas y luego puesto en libertad.

Según información policial, en este momento los tres jóvenes no tienen paradero conocido.

El jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco, recomendó a la Fiscalía generar de manera inmediata el pedido de detención para los tres presuntos asesinos de Daniel Quispe.

Enfrentamientos de manifestantes con la Policía en Huanta | Fuente: RPP

Estudiante herido

Luis Huamán Fernández, uno de los cinco heridos registrados durante las protestas violentas ocurridas el jueves en Huanta, se encuentra con diagnóstico reservado y necesita ser trasladado a Lima.



El joven de 21 años, estudiante que se encontraba de visita en Huanta, resultó con una herida en la frente cuando manifestantes saquearon y quemaron documentos de la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta y la sede de la dirección de Investigación Criminal de Huanta.

"Nos han dicho que ya está prácticamente vino muerto, que esperemos un poco más para que le demos un adiós a mi hijo, así nos han dicho. Nosostros queremos justicia", señaló su padre Alfredo Huamán.



La Oficina de Comunicaciones del Hospital Regional de Ayacucho informó a RPP Noticias que Luis Huamán Fernández presenta un diagnóstico reservado al estar asistido con ventilación mecánica en el área de trauma shock.

"Vino de visita, yo le mandé a comprar autopartes y cuando estaba como transeúnte... él me dice que no estuvo en la protesta, le han dado en la cabeza, en la frente", relató Alfredo Huamán. "Quisiera que me apoyen para trasladarlo a Lima, queremos que nos apoye el Ministerio de Salud por favor", añadió el padre de familia.

Huanta: Padre de joven herido durante protesta pide que sea trasladado a Lima | Fuente: RPP

