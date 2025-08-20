Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Ayacucho: Ministerio Público interviene hospital de EsSalud por presunta compra irregular de balones de oxígeno

La diligencia fiscal contó con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).
La diligencia fiscal contó con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). | Fuente: Fiscalía
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Esta investigación sería por el presunto delito de colusión, al haberse efectuado la adquisición vía compra directa y no a través de un proceso de selección.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fiscales del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Ayacucho, junto a efectivos de de la Dirección Contra la Corrupción, intervinieron la farmacia, almacén y oficinas administrativas del hospital Carlos Tupia García Godos de Essalud en la región por la presunta compra irregular de balones de oxígeno que no serían los adecuados para los pacientes.

Según el Ministerio Público, esta investigación, iniciada tras la denuncia puesta por un asegurado, sería por el presunto delito de colusión, al haberse efectuado la adquisición vía compra directa y no a través de un proceso de selección. 

Los fiscales se retiraron del hospital de Essalud llevando varias cajas con documentos, además de exhortar al personal médico de utilizar insumos y productos de calidad. Asimismo, han recomendado no utilizar los balones de oxígeno que están observados mientras no se garantice su calidad.

Video recomendado
Tags
Ayacucho Ministerio Público Fiscalía

Más sobre Ayacucho

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA