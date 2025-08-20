Ayacucho: Ministerio Público interviene hospital de EsSalud por presunta compra irregular de balones de oxígeno

Esta investigación sería por el presunto delito de colusión, al haberse efectuado la adquisición vía compra directa y no a través de un proceso de selección.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fiscales del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Ayacucho, junto a efectivos de de la Dirección Contra la Corrupción, intervinieron la farmacia, almacén y oficinas administrativas del hospital Carlos Tupia García Godos de Essalud en la región por la presunta compra irregular de balones de oxígeno que no serían los adecuados para los pacientes.

Según el Ministerio Público, esta investigación, iniciada tras la denuncia puesta por un asegurado, sería por el presunto delito de colusión, al haberse efectuado la adquisición vía compra directa y no a través de un proceso de selección.

Los fiscales se retiraron del hospital de Essalud llevando varias cajas con documentos, además de exhortar al personal médico de utilizar insumos y productos de calidad. Asimismo, han recomendado no utilizar los balones de oxígeno que están observados mientras no se garantice su calidad.