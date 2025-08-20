Fiscalía responde sobre la liberación de presuntos implicados en explosión en Trujillo: "No hay pruebas suficientes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Junta de Fiscales, Luis Guillermo Bringas, rechazó este miércoles una responsabilidad por la liberación de los detenidos por el caso de la explosión en la av. Perú, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Según señaló, no se tenían las pruebas suficientes.

"No hay pruebas suficientes para requerir prisión preventiva. Lamentamos que altos mandos policiales salgan a nivel nacional incluso a difundir que es como una responsabilidad de la Fiscalía, que ellos son los que detienen y la Fiscalía libera. Ese discurso no lo podemos permitir no solo de la investigación del delito sino también de la legalidad y la libertad de las personas", manifestó para RPP.

Bringas precisó que no fueron cuatro los detenidos por el caso, sino solo dos: un hombre que corrió por la zona antes de la explosión y el taxista que transportó a los hombres que presuntamente detonaron la carga explosiva. Además, sostuvo que la revisión de celulares, cámaras y otras diligencias llevaron a inferir que estas personas no tuvieron aparente responsabilidad del hecho criminal.

Por otro lado, la autoridad reveló que recién han sido notificados que se ha intervenido hoy a dos adolescentes, quienes según la Policía Nacional estarían vinculados en la explosión.