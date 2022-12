Huanta: ordenan internamiento preventivo contra dos adolescentes acusados del crimen de estudiante

Un violento ataque contra la sede de la Fiscalía en la ciudad de Huanta, provincia del mismo nombre, región Ayacucho, se produjo el jueves tras la muerte de Daniel Quispe Bautista | Fuente: Andina

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta logró que se declare fundado el requerimiento de internamiento preventivo por cuatro meses contra los adolescentes K. P. H. (17) y B. M. Q. C. (16), por el presunto homicidio calificado de Daniel Quispe Bautista (18).

El 27 de noviembre de 2022, en la comunidad de Aicas, del distrito de Luricocha, provincia de Huanta, los menores habrían dado muerte al agraviado empleando un arma blanca.

Los hechos habrían iniciado las 00:20 horas, aproximadamente, de la mencionada fecha, en inmediaciones de una explanada de la indicada localidad.

Durante la audiencia, el fiscal Flores Barboza expuso los elementos de convicción respecto a la participación de ambos adolescentes en el asesinato de Quispe Bautista.

El Ministerio Público detalló que de los dos adolescente involucrados en el asesinato, B. Q. C. se entregó a la justicia; mientras que en el caso de K. P. H., el Poder Judicial dispuso su inmediata ubicación y captura.

El internamiento preventivo se cumplirá en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Tambo, en la ciudad de Huancayo.

Violentas protestas en Huanta

En vísperas, un grupo de manifestantes quemaron el Módulo Penal -Huanta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y el Módulo Básico de Justicia de Huanta, en el segundo día de protestas por la liberación de los sospechosos del asesinato del joven de 18 años.

El jueves varias personas resultaron heridas en los asaltos a la atacó la sede de la Fiscalía Corporativa Provincial de Huanta y la sede de la dirección de Investigación Criminal de Huanta.

