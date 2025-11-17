Fiscalía de Ayacucho desarticula organización criminal integrada por autoridades y empresarios

La organización criminal a la que pertenecería el alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez Achallma, se habría favorecido con 20 millones de soles en la ejecución de la obra de mejoramiento y rehabilitación vecinal, entre los tramos de Santa Rosa de Araujo, Nuevo Progreso, Challhuan, Huanta, además de otros proyectos.

En Ayacucho, efectivos de la policía de la Dirección de Inteligencia y personal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvieron al alcalde de la provincia de Cangallo, Teófilo Núñez Achallma, por presuntamente integrar la organización criminal 'Los sagaces de gestión de obras', acusados de direccionar y sobrevalorar el costo de las obras.

Según el Ministerio Público, desde la madrugada del lunes se vienen realizando las diligencias, entre ellas el allanamiento de catorce viviendas, incluida la del alcalde, funcionarios, además de la sede de la Municipalidad Provincial de Cangallo, la Municipalidad Provincial de Huanta, la Municipalidad Distrital de Chincho (Huancavelica) y la empresa Wari Contratistas Generales.

La finalidad era desbaratar está presunta organización criminal, quienes se habrían favorecido con 20 millones de soles en la ejecución de la obra de mejoramiento y rehabilitación vecinal, entre los tramos de Santa Rosa de Araujo, Nuevo Progreso, Challhuan, Huanta, además de otros proyectos.

También se intervino las viviendas de Renol Pichardo, exalcalde de Huanta, y otros investigado como el empresario Max Pretel y el abogado Jersy Góngera, quienes se encuentran no habidos y con orden de detención.

Los efectivos de la Policía también detuvieron al empresario Juan Carlos Gómez González, implicado junto al alcalde Teófilo Núñez en los delitos de crimen organizado y colusión agravada.

Durante las diligencias, se han incautado equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, equipos celulares, documentos, tickets bancarios y más de 24 mil soles en efectivo, todos los equipos incautados serán analizados por peritos forenses.

Según la hipótesis fiscal, Max Pretel es el presunto cabeilla de la organización, ya que como dueño de una empresa local habría captado a autoridades de diversas municipalidades para ofrecer uss servicio de consultoría en la formulación de expedientes, ejecución y supervisión de obras, en contubernio con Pichardo, Góngera y Gómez.

Estos habrían buscado un financiamiento ante Provías, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda.