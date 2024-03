Actualidad Cajamarca: asesinan a balazos a obrero de construcción civil y dejan herida a una mujer

Un obrero de construcción civil falleció y una mujer quedó herida de bala tras un presunto hecho de sicariato registrado en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima mortal fue identificada como Jhonny Jesús Zeña Solis, de 60 años, quien fue asesinado a balazos a pocas cuadras de llegar a su centro de trabajo, ubicado en la obra de construcción de la institución educativa "Alfonso Villanueva Pinillos”.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Jaén captaron el momento en que dos hombres que iban a bordo de una moto lineal, color blanca, interceptan al obrero. De la motocicleta desciende uno de ellos y dispara contra Jhonny Zeña, quien cayó a la vereda.

Norbil Zeña Solís, hermano de la víctima mortal, indicó que el obrero no tenía problemas con otras personas o en su trabajo.

“Me dijo que ya iba a su trabajo, de ahí salió y al paso de unos 20 minutos me llamaron diciéndome que lo habían baleado, que lo tenían en el hospital. Nunca me dijo que lo estaban amenazando o que tenía algún problema. No era un tipo problemático”, dijo el familiar de la víctima a RPP.

Cajamarca: asesinan a balazos a obrero de construcción civil y dejan herida a una mujer | Fuente: RPP

Diligencias de ley

Jhonny Zeña fue auxiliado por un patrullero de serenazgo, quienes lo trasladaron al Hospital General de Jaén, donde sólo certificaron su deceso. Asimismo, una mujer que transitaba por el lugar resultó también herida y permanece en el hospital.

El fiscal Héctor Díaz Llamo realizó las diligencias de ley en el hospital y se espera que el cadáver sea trasladado, en las próximas horas, a la morgue de Bagua Grande.