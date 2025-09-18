Escolar pierde tres dedos al manipular explosivos dentro de un colegio en Cajamarca

Uno de los menores afectados reconoció inicialmente ante la Policía Nacional que los explosivos pertenecían a su tío, aunque luego cambió su versión.

Un niño de 13 años sufrió la amputación de tres dedos y otro menor resultó herido luego de que ambos manipularan materiales explosivos dentro de la institución educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito de La Encañada, en Cajamarca.

Los estudiantes heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional de Cajamarca, donde permanecen bajo atención médica especializada según indicó Yony Barrantes, director de dicho nosocomio.

Uno de los menores afectados reconoció inicialmente ante la Policía Nacional que los explosivos pertenecían a su tío, aunque luego, con presencia de su abogado, cambió su versión y afirmó que los había encontrado en la calle.

Una docente entregó a la Policía Nacional restos de pólvora, un detonador, una mecha usada y una caja metálica con la inscripción “Moxam – Famexa”. Estos productos servirán para las investigaciones del Ministerio Público.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía Mixta de La Encañada. Las familias de los escolares heridos exigen que se esclarezca la procedencia de los explosivos y se sancione a los responsables.