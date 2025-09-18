Últimas Noticias
¡Intolerable! Delincuente disparó contra patrullero del Serenazgo para impedir intervención en Jaén [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El malviviente, que fue interceptado por serenos, no dudó en sacar su arma y abrir fuego contra los agentes, mientras huía por las calles de la provincia cajamarquina.

Cajamarca
00:00 · 01:35
Jaén
Las cámaras de seguridad captaron el ataque a balazos contra el patrullero edil. | Fuente: RPP

Esto es el colmo. Un delincuente disparó contra un patrullero del Serenazgo de Jaén, en la región Cajamarca; para evitar ser intervenido.

El malviviente escapaba junto con un cómplice a bordo de una motocicleta, cuando ambos fueron interceptados por el vehículo municipal.

Al verse descubierto, uno de los bandidos descendió de la motocicleta y, sin pensarlo siquiera, abrió fuego contra el patrullero.

Los delincuentes aprovecharon que el conductor del patrullero sobreparó, para intentar darse a la fuga; desatándose una persecución por las calles de la provincia cajamarquina.

Afortunadamente, la huida culminó a los pocos minutos, cuando la motocicleta en la que escapaban los antisociales fue embestida por el patrullero del Serenazgo de Jaén.

Delincuentes detenidos

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los delincuentes como Bryan Raúl Cubas Chávez y José Luis Flores Díaz, quienes fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción para ser procesados.

En su poder, los malvivientes tenían una pistola calibre 9 mm, abastecida con cinco cartuchos, uno de ellos en la recámara. El arma, que no contaba con número de serie visible, fue incautada junto con la motocicleta en la que los bandidos se desplazaban.

Cubas Chávez y Flores Díaz son investigados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, según nuestra corresponsal en Cajamarca.

Tags
Jaén Cajamarca Inseguridad ciudadana Policía Nacional

