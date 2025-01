Cajamarca: hombre acusado de feminicidio habría confesado crimen ante las rondas campesinas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cajamarca Cajamarca: hombre acusado de feminicidio confesó crimen ante las rondas campesinas

Leonel Briones Tambo, presunto feminicida de una mujer en el caserío de Teresaconga, en la provincia cajamarquina de Celendín, habría confesado ser el autor del cruel asesinato luego de ser intervenido por las rondas campesinas. Así lo informó el vicepresidente provincial de las rondas campesinas de Celendín, Eduar Rodas.

Las rondas campesinas intervinieron al sujeto en el caserío Cashaconga, tras un operativo en el que fue ubicado a través de sus mismos familiares.

Los ronderos grabaron la declaración de Briones Tambo, a quien se oye detallar la pelea que tuvo con la víctima -una madre de 22 años- y el momento en que termina asfixiándola.

“Reflexionó y dijo: ‘Ya perdí, me toca presentarme a la justicia para que la ley me juzgue’. Prácticamente, desde el primer momento había otras evidencias que le demostramos y ya no pudo evadir”, comentó el dirigente de los ronderos.

Presunto feminicida está detenido en la Comisaría de Celendín

Las rondas campesinas pusieron a disposición de las autoridades policiales a Briones para ser investigado.

Actualmente, el presunto feminicida se encuentra detenido en la Comisaría de Celendín.

Mientras tanto, el cadáver de la madre de familia fue trasladado a la morgue de Cajamarca para ser sometido a la necropsia de ley.

Los familiares de la joven exigieron justicia y pidieron la pena máxima para el Leonel Briones.