Cajamarca: Policía investigado por asesinato de funcionario edil en Bambamarca se entregó a las autoridades

El teniente PNP Anderson Quispe Briones, comisario de Hualgayoc, principal sospechoso del asesinato de Ruddy Lozano Obispo, quien era subgerente de Medio Ambiente de la municipalidad de dicha provincia cajamarquina, se entregó esta tarde a las autoridades del Ministerio Público en esa jurisdicción.

Minutos antes, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hualgayoc solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria su detención preliminar.

Como se sabe, Quispe Briones habría asesinado de un disparo en el pecho, a quemarropa, a Lozano Obispo, en un local del distrito de Bambamarca donde, según informó la Policía, estuvieron bebiendo licor. El crimen fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Al respecto, el fiscal Omar Villena informó que los testimonios recogidos entre quienes habrían sido testigos de los hechos y los indicios recabados hasta el momento han sido entregados a la Divincri PNP de Cajamarca para continuar con las investigaciones.

El jefe del frente policial de Cajamarca, general PNP Walter Calla, indicó que el oficial se someterá a la investigación penal y administrativa. Además, condenó el acto.

"Lo condeno y lo lamento porque es un efectivo policial, somos 3 500 efectivos en el Frente Policial Cajamarca, y es una mala acción que daña la imagen institucional, pero por la cual él, penalmente, tiene que responder de forma individual, y también va a responder en el tema administrativo disciplinario”, sostuvo.

“Esta mañana, he conversado con su abogado y le he indicado que él siendo un policía no puede rehuir a la justicia, tiene que ponerse a derecho para esclarecer los hechos”, agregó.

El general Calla indicó que el teniente Quispe se encontraba bajo la influencia del alcohol cuando sucedió el asesinato y resaltó que, si bien se encontraba de civil, un policía no puede portar armas cuando se encuentra en un contexto social y bebiendo alcohol.

El teniente permanece detenido en la Divincri de la ciudad de Cajamarca a espera de la confirmación de la audiencia por la solicitud de prisión preventiva.

Comisario de Bambamarca: "Lamentablemente, ha habido una manipulación de un arma de fuego"

Si bien las imágenes registradas dentro del local evidencian que el efectivo policial apuntó su arma directamente al pecho del funcionario edil y disparó, Aldo Cáceres, comisario de Bambamarca, indicó que, al parecer, hubo una "manipulación" incorrecta de la misma.

“El occiso juntamente con un efectivo policial, el teniente Quispe, comisario de Hualgayoc, han estado ingiriendo bebidas alcohólicas y, lamentablemente, ha habido un mal uso, una manipulación de un arma de fuego que tenía. Producto de esa mala manipulación de armamento originó un impacto de bala a la altura del pecho del fallecido", sostuvo.

"Por declaración de testigos y en las cámaras de seguridad se ve que evacúan al herido, que llegó cadáver al hospital”, agregó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al hospital de la ciudad de Bambamarca donde, lamentablemente, se confirmó su deceso. Según información del jefe provincial de la Policía, el presunto autor del asesinato fue perseguido por los efectivos, pero se dio la fuga entre los matorrales. Actualmente, continúa prófugo.

Por su parte, los trabajadores municipales y los ronderos de Bambamarca realizaron una movilización exigiendo el cambio de todo el personal policial del distrito cajamarquino.