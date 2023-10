Actualidad Padres de menor abusada por sus abuelos piden que la menor acceda al aborto terapéutico en Cajamarca

Una adolescente de 14 años quedó embarazada tras ser presuntamente abusada por sus dos abuelos (materno y paterno) en la comunidad de San Marcos, en la región Cajamarca. La menor tiene cuatro meses de gestación y sus padres piden que acceda al aborto terapéutico.

El estado mental de la menor se complica con el transcurrir de los días, puesto que, además de desmayarse constantemente, ha tratado de suicidarse en varias ocasiones, según ha relatado su madre.

“Ella no quiere tenerlo. He encontrado dos frascos de veneno para rata; por eso queremos que haga el aborto terapéutico”, declaró en Ampliación de Noticias Regional.

Y es que ambos abuelos, identificados como Pelayo Sánchez Escobedo (paterno) y Juan Alberto Muñoz Aguilar (materno), amenazaron con machetes y cuchillos a la menor agraviada para que no relatara lo sucedido.

“No me quería declarar. Me decía ‘me matan, me matan’. Pero llorando le he dicho que me declare quién ese muchacho del que estás embarazada. Me dijo: ‘Es de mis abuelos, no pensaba que me iban a hacer estas cosas a mí [sic]'”, contó la mamá.

Los familiares presumen que la joven está embarazada de su abuelo materno. La menor no quiere tener el bebé, por lo que sus padres reiteran el llamado a las autoridades respectivas para aplicar el aborto terapéutico.

Denuncian maltratos en CEM de Cajamarca

El lunes, 9 de octubre, el padre y su hija acudieron al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la comunidad cajamarquina, pero, según denuncian, fueron maltratados por la psicóloga del establecimiento, quien advirtió que la menor corría el riesgo de irse a prisión, si es que optaba por el aborto.

El Ministerio de la Mujer inició un proceso administrativo contra la psicóloga. | Fuente: RPP

“La psicóloga llamó a mi ‘china’ y le dijo que no puede hacer nada; que lo tenga y que, si ella aborta, la mandan presa. Mi china salió llorando. Así no deben tratar, deben decir que van a ayudar”, comentó el padre a RPP Noticias.

De acuerdo con la denuncia, la especialista aconsejó que la agraviada debía esperar al nacimiento del bebé para practicarle una prueba de ADN, a fin de determinar la responsabilidad de los acusados.

El padre de la agraviada también contó que la denuncia tardó hasta cinco días en pasar de la Policía Nacional al Ministerio Público.

Mientras las investigaciones no progresan, los acusados Pelayo Sánchez Escobedo y Juan Alberto Muñoz Aguilar siguen viviendo en la misma comunidad donde está la menor.