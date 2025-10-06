Paro en Cajamarca: liberan a policías que vestían de civil retenidos por ronderos en Puerto Chiple

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía de Jaén informó que fueron puestos en libertad los cuatro efectivos policiales que se encontraban vestidos de civil y fueron retenidos por un grupo de ronderos en Puerto Chiple, en el marco del paro regional indefinido que se acata en la región Cajamarca.

Los agentes fueron liberados horas después tras coordinaciones entre dirigentes, ronderos y mandos policiales, informó a RPP el jefe de la División Policial de Jaén, coronel PNP Miguel Talla Quispe, quien aseguró que los efectivos pertenecen a la unidad de inteligencia de su comando.

El coronel Talla Quispe explicó que los policías se encontraban hospedados en un hotel de la zona cuando fueron intervenidos por los ronderos, quienes sospecharon de su presencia en medio de la movilización.

Aclaró que los agentes no participaban en ninguna operación en el lugar y que no existía disposición alguna para enviar personal de civil durante el desarrollo del paro.

"Han cogido al personal de civil que son de inteligencia acá en la división. Ellos estaban hospedados en una habitación, así me indican de forma extraoficial. Pero ya los han liberado, ya el Mayor ha coordinado ahí con los encargados de los ronderos y lo han liberado. Antes siempre se realiza una labor en el lugar, pero en el momento del evento nunca hay personal de civil. Ellos no estaban en el lugar del evento", declaró a RPP.

Argumentos

Como se recuerda, en medio de la protesta regional, cuatro efectivos policiales vestidos de civil fueron detenidos por los rondas campesinas en Puerto Chiple, alegando de intentar generar disturbios en la zona. Como castigo, informaron, fueron obligados a caminar descalzos por la vía.

Por eso, el jefe policial Talla Quispe calificó el hecho como un error operativo y anunció que se investigará por qué los agentes permanecían en el área de manifestación durante la protesta.

Además, sostuvo que los efectivos no incurrieron en ningún delito y continúan bajo el mando de la División Policial de Jaén.

Situación del paro

Finalmente, el coronel Talla recordó que la protesta es un derecho constitucional, pero advirtió que la retención de los policías podría constituir un delito de secuestro.

Añadió que la Policía mantiene presencia en los puntos de Chamaya, Chiple y el cruce de Bellavista para garantizar el orden y el libre tránsito durante el paro indefinido de este lunes 6 de octubre.