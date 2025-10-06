Cajamarca inició paro regional indefinido en demanda de mejoras sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuente: RPP

Las organizaciones sociales de Cajamarca han iniciado un paro regional indefinido a partir de este lunes, en respuesta a una serie de necesidades insatisfechas en infraestructura y servicios básicos.

Johan Fernández, presidente colegiado del Frente de Unidad y Lucha por el Progreso y el Buen Vivir, destacó la situación crítica de la región, que, a pesar de su riqueza en recursos mineros, se enfrenta a altos niveles de pobreza y desnutrición.

El paro responde a demandas urgentes, entre las que destacan la falta de un aeropuerto adecuado y la creciente problemática de la minería ilegal.

"Cajamarca es una de las regiones económicamente activas dentro del país, con más de 18 mil millones de dólares anuales, pero que lamentablemente las brechas sociales son muy amplias", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, precisó la falta de soluciones efectivas por parte del Ejecutivo para abordar estas problemáticas ha llevado a la movilización de diversos sectores, incluyendo ronderos, trabajadores de construcción civil, y representantes del sector educativo.

"No queda más que hacer sentir nuestra voz"

En otro momento, el líder social enfatizó que "no ha quedado ninguna otra situación más que tener que hacer sentir nuestra voz" ante la indiferencia del Ejecutivo y del Legislativo.

El paro contempla bloqueos en las principales carreteras de la región, lo que ha generado preocupación en la población que necesita transitar por motivos de trabajo.

Los organizadores han confirmado que la medida continuará hasta recibir respuestas efectivas del gobierno, luego de que anteriores acuerdos no terminaron por materializarse.

La magnitud y duración del paro aún son inciertas, pero la convocatoria ha logrado una amplia participación de diferentes colectivos que buscan mejoras inmediatas en sus condiciones de vida.