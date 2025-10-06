Paro en Cajamarca: ronderos bloquean la carretera Fernando Belaúnde Terry en Chamaya

La carretera se mantiene bloqueada en dos puntos: Chiple y Chamaya, lo que ha restringido por completo el paso de vehículos en la vía que que conecta a diversas ciudades de la selva peruana.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ronderos de las provincias de Jaén y San Ignacio bloquearon este lunes 6 de octubre la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del centro poblado de Chamaya, en apoyo al paro regional indefinido que se acata en Cajamarca.

Según pudo conocer RPP, con palos y piedras los manifestantes impidieron el tránsito por esta importante vía que conecta a diversas ciudades de la selva peruana.

De esta manera, la carretera se mantiene bloqueada en dos puntos: Chiple y Chamaya, lo que ha restringido por completo el paso de vehículos.

Por ello, cientos de pasajeros tuvieron que caminar varios kilómetros para realizar transbordos y continuar hacia sus destinos.

En tanto, en Puerto Chiple, cuatro efectivos policiales vestidos de civil que realizaban labores de inteligencia fueron identificados y retenidos por las rondas campesinas.

Los agentes fueron obligados a caminar descalzos por la vía, mientras se les acusaba de intentar generar disturbios en la zona.

Venta de pasajes hacia el sur

La venta y salida de pasajes desde Cajamarca hacia las ciudades de la costa como Chiclayo, Trujillo y Lima se realizan con normalidad, según informó a RPP Yanedit Chávez, gerenta del terminal terrestre de Cajamarca.

Además, la funcionaria indicó que la afluencia de pasajeros alcanza aproximadamente el 40 % y que los precios de los pasajes se mantienen.

Aunque la carretera Cajamarca–Ciudad de Dios había sido señalada como uno de los posibles puntos de bloqueo durante la jornada de protesta, la vía permanece libre y el tránsito vehicular se desarrolla sin interrupciones, según reportó la Policía Nacional del Perú.

