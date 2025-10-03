Cajamarca: rondas urbanas y campesinas anuncian paro regional para el lunes 6 de octubre

Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, señaló que el paro incluirá el bloqueo de seis puntos en las carreteras a nivel regional, ubicados en Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, con el objetivo de visibilizar las demandas de la población como la culminación de obras y protesta contra la minería ilegal.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las rondas urbanas y campesinas de la región Cajamarca anunciaron este viernes un paro regional para el próximo lunes 6 de octubre, según confirmó a RPP Aladino Fernández, vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas (CUNARC-Perú).

El dirigente mencionó que el paro busca demandar acciones concretas frente a la violencia, la minería ilegal que afecta a la región, así como la culminación de obras.

"Las rondas campesinas, a nivel de Cajamarca, se está preparando ya para un paro regional para el día 6 de octubre, que va a ser contundente en toda la región. Y nos preparamos con más contundencia para la gran jornada de lucha de carácter nacional, y me refiero para el 17 de noviembre, convocatoria que lo está haciendo ya la CUNARC-Perú, que es por acuerdo de la Segunda Asamblea Nacional, para encarar los diversos problemas que ya hemos adelantado", declaró el dirigente a RPP.

Bloqueos

Por su parte, Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, señaló a RPP que el paro incluirá el bloqueo de seis puntos en las carreteras a nivel regional.

Los piquetes de bloqueo estarán ubicados en Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, con el objetivo de visibilizar sus demandas, detalló el dirigente rondero Fernández.

Entre ellas destacan la exigencia de culminar la carretera Longitudinal de la Sierra en sus tramos Chiple-Cutervo–Cochabamba, Lajas-Chota, Bambamarca-Cajamarca, Cajabamba-Cajamarca, Chota-Chongoyape y Cutervo-Cuyca.

La Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca reiteró que la paralización busca llamar la atención del Gobierno Central para atender de manera inmediata las demandas de la región.