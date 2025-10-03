Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cajamarca: rondas urbanas y campesinas anuncian paro regional para el lunes 6 de octubre

Rondas anuncian paro regional con bloqueo de carreteras para el lunes 6 de octubre en Cajamarca
Rondas anuncian paro regional con bloqueo de carreteras para el lunes 6 de octubre en Cajamarca | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, señaló que el paro incluirá el bloqueo de seis puntos en las carreteras a nivel regional, ubicados en Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, con el objetivo de visibilizar las demandas de la población como la culminación de obras y protesta contra la minería ilegal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 01:51

Las rondas urbanas y campesinas de la región Cajamarca anunciaron este viernes un paro regional para el próximo lunes 6 de octubre, según confirmó a RPP Aladino Fernández, vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas (CUNARC-Perú).

El dirigente mencionó que el paro busca demandar acciones concretas frente a la violencia, la minería ilegal que afecta a la región, así como la culminación de obras.

"Las rondas campesinas, a nivel de Cajamarca, se está preparando ya para un paro regional para el día 6 de octubre, que va a ser contundente en toda la región. Y nos preparamos con más contundencia para la gran jornada de lucha de carácter nacional, y me refiero para el 17 de noviembre, convocatoria que lo está haciendo ya la CUNARC-Perú, que es por acuerdo de la Segunda Asamblea Nacional, para encarar los diversos problemas que ya hemos adelantado", declaró el dirigente a RPP.

Bloqueos

Por su parte, Johan Fernández, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, señaló a RPP que el paro incluirá el bloqueo de seis puntos en las carreteras a nivel regional. 

Los piquetes de bloqueo estarán ubicados en Chiple, Chamaya, Cutervo, Chota, El Empalme y Chilete, con el objetivo de visibilizar sus demandas, detalló el dirigente rondero Fernández.

Entre ellas destacan la exigencia de culminar la carretera Longitudinal de la Sierra en sus tramos Chiple-CutervoCochabamba, Lajas-Chota, Bambamarca-Cajamarca, Cajabamba-Cajamarca, Chota-Chongoyape y Cutervo-Cuyca.

La Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca reiteró que la paralización busca llamar la atención del Gobierno Central para atender de manera inmediata las demandas de la región.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Cajamarca minería ilegal Rondas campesinas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cajamarca

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA