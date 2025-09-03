Últimas Noticias
Alcalde de La Punta pide a Boluarte recapacitar sobre construcción de nuevo penal de El Frontón

El alcalde Ramón Garay señaló que debe reconsiderarse la decisión de construir un penal en El Frontón.
El alcalde Ramón Garay señaló que debe reconsiderarse la decisión de construir un penal en El Frontón. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El alcalde Ramón Garay indicó que no ha tenido ninguna conversación con Dina Boluarte ni Juan José Santiváñez sobre la construcción de este nuevo penal. Según dijo, esta decisión perjudicaría a su distrito en materia de seguridad y turismo.

Ramón Garay, alcalde del distrito de La Punta, en el Callao, pidió este miércoles una reunión a la presidenta Dina Boluarte para que “recapacite” ante su decisión de construir un nuevo penal de El Frontón.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre manifestó que no ha tenido ninguna conversación ni con Boluarte ni con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien confirmó la construcción de este nuevo establecimiento penitenciario, por lo que pidió coordinación.  

“Señora presidenta, le pediría una reunión para que recapacite y busque otras opciones. Siempre vamos a apoyar al Gobierno, pero esto nos va a perjudicar”, sostuvo el alcalde, quien consideró que esta iniciativa generaría inseguridad en su distrito.

"No tendríamos tranquilidad"

Garay señaló que el penal de El Frontón nunca funcionó, porque “los presos se escapaban” y que insistir con una cárcel junto a la isla San Lorenzo solo afectaría a los vecinos de su distrito.

“Este distrito es uno de los más seguros del Perú, crearía pues la inseguridad, seríamos un distrito que no tendríamos tranquilidad, el orden, cambiaría totalmente la forma de vida del vecino punteño que vive en un distrito seguro, tranquilo, histórico, gastronómico, ¿qué queremos, que eso lo perdamos?”, dijo.

“El ecosistema sería afectado. Hemos sido reconocidos hace quince días por el Ministerio del Ambiente como una playa segura, saludable, cuidando el ecosistema (…) Los lobos marinos también que viven en todo este ecosistema, sería afectado, los pescadores artesanales serían afectados”, añadió.

Construcción aprobada

En vísperas, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), en una sesión de emergencia convocada en la víspera, aprobó la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, una iniciativa que había sido adelantada el último domingo por la presidenta Dina Boluarte.

"Lo importante que quiero yo resaltar en este momento es que hace unos minutos, por unanimidad, acabamos de aprobar la construcción del penal”, dijo el ministro en una entrevista en TV Perú y destacó que la decisión fue respaldada tras una exposición técnica de dos horas que incluyó viabilidad y aspectos financieros.  

Tags
Municipalidad de La Punta Nuevo penal de El Frontón Dina Boluarte Juan José Santiváñez

