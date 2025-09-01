Últimas Noticias
Domingo 31 de agosto
EP 1064 • 12:18
Santiváñez reconoce reuniones amicales en el Cordano y señala que “parte del Ministerio Público” integra “una organización criminal”

El ministro de Justicia reafirmó que no conoce a Nicanor Boluarte y que no tiene relación con Pedro Tenorio desde 2023.
| Fuente: Ministerio de Justicia / Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

El ministro de Justicia señaló que el fiscal Carlos Ordaya del EFICCOP "es solo un peón de una organización mucho más grande" que operaría en la Fiscalía y que "hay alguien arriba que está estructurando todo este tema". Además, señaló que no tiene dudas de que la fiscal de la Nación "tiene mucho interés" en investigarlo.

Judiciales
00:00 · 23:21

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, en entrevista con RPP, se pronunció en torno a las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso 'Ícaros', referido a una presunta red criminal dentro del Estado, que estaría encabezada por el propio titular del Minjus, a quien las indagaciones le atribuyen la figura de "hombre clave".

Al respecto, Santiváñez Antúnez señaló que recién, hace tres días, fue notificado por dicho caso y calificó como "otro cuento" la presunción fiscal de que lideraría la presunta organización criminal y que el objetivo sería "atacar" al Gobierno. Además, aseguró que el Ministerio Público sería parte de una organización criminal en la cual también estarían implicados jueces.

Noticia en desarrollo.

