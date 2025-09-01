Santiváñez reconoce reuniones amicales en el Cordano y señala que “parte del Ministerio Público” integra “una organización criminal”

El ministro de Justicia señaló que el fiscal Carlos Ordaya del EFICCOP "es solo un peón de una organización mucho más grande" que operaría en la Fiscalía y que "hay alguien arriba que está estructurando todo este tema". Además, señaló que no tiene dudas de que la fiscal de la Nación "tiene mucho interés" en investigarlo.
El ministro de Justicia reafirmó que no conoce a Nicanor Boluarte y que no tiene relación con Pedro Tenorio desde 2023.
Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, en entrevista con RPP, se pronunció en torno a las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso 'Ícaros', referido a una presunta red criminal dentro del Estado, que estaría encabezada por el propio titular del Minjus, a quien las indagaciones le atribuyen la figura de "hombre clave".
Al respecto, Santiváñez Antúnez señaló que recién, hace tres días, fue notificado por dicho caso y calificó como "otro cuento" la presunción fiscal de que lideraría la presunta organización criminal y que el objetivo sería "atacar" al Gobierno. Además, aseguró que el Ministerio Público sería parte de una organización criminal en la cual también estarían implicados jueces.
Noticia en desarrollo.