Juan José Santivañez, ministro de Justicia, anuncia que se aprobó la construcción del penal El Frontón

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez anunció que este martes el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), en una sesión de emergencia convocada en la víspera, aprobó la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, una iniciativa que había sido adelantada el último domingo por la presidenta Dina Boluarte.

"Lo importante que quiero yo resaltar en este momento es que hace unos minutos, por unanimidad, acabamos de aprobar la construcción del penal”, dijo el ministro en una entrevista en TV Perú y destacó que la decisión fue respaldada tras una exposición técnica de dos horas que incluyó viabilidad y aspectos financieros.

De acuerdo a Santiváñez, la sesión del Conapoc contó con la participación de representantes de múltiples sectores, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, universidades nacionales y privadas, la Defensoría del Pueblo, gobiernos locales y regionales, así como la Policía Nacional.

El ministro resaltó la inclusión de congresistas como Alejandro Soto, Flavio Cruz y Samuel Cortés, quienes presentaron proyectos de ley relacionados con El Frontón. “La voz fue unánime y todos los señores congresistas que nos han acompañado el día de hoy han saludado satisfactoriamente esta iniciativa y esta decisión de la Conapoc”, dijo.

Características del proyecto

De acuerdo a declaraciones previas la presidenta Boluarte y Santiváñez, el nuevo penal será diseñado para albergar a 2000 internos de alta peligrosidad como sicarios, asesinos y extorsionadores y tendría un costo aproximado de 500 millones de soles.

Según lo declarado por el ministro a TV Perú, la construcción empleará un sistema modular prefabricado, similar al usado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, el que, aseguró, "no ha costado más de 170 millones de dólares".

Santiváñez afirmó que este método permitirá completar la obra en un plazo de ocho a diez meses una vez habilitado el terreno.

Un día antes, en La Rotativa del Aire de RPP, Santivañez había indicado que, de acuerdo a estudios ténicos, la construcción del referido penal tendría un costo de 500 millones de soles y rechazó estimaciones que situaban la inversión en 5000 millones de soles.

“Es una mentira lo que nos han vendido durante años, que El Frontón vendría a ser un penal que costaría 5 mil millones de soles. Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximado de la construcción de El Frontón es de 500 millones de soles”, dijo.

Convenio interministerial

Santivañez dijo a TV Perú que el proyecto incluye un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda, que será firmado este 3 de septiembre por disposicón de Dina Boluarte. Indicó que este acuerdo asignará al Ejército la tarea de limpiar el terreno y demoler estructuras existentes, un proceso que tomará de dos a tres meses.

Además, confirmó una inversión de 174 millones de dólares a través del mecanismo de obras por impuestos, con el compromiso de empresas privadas.

La isla El Frontón, ubicada a siete kilómetros de la costa del Callao, albergó un penal hasta la década de 1980, que fue cerrado tras un motín de presos por terrorismo que terminó en masacre durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). En el pasado también fue usado para confinar a presos políticos como Fernando Belaúnde Terry y Hugo Blanco, entre otros.