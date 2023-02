Alcalde de Ventanilla acusa a Sedapal de "desestimar" proyecto de agua y desagüe a un día de la firma del contrato

El alcalde Jhovinson Vásquez señaló que el "único culpable" del retraso del proyecto es el actual presidente del directorio de Sedapal | Fuente: Andina

El alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez Osorio, acusó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) de "desestimar" un proyecto de agua y desagüe en su jurisdicción a "un día de la firma de contrato" con el consorcio que ganó la buena pro, alegando -según dijo- "falta de presupuesto".

"Más de 150 mil familias quedarían sin agua y desagüe si este proyecto queda desestimado (…) No es posible que, a un día de la firma del contrato, Sedapal indique que no hay presupuesto para realizar dicha obra”, indicó en Ampliación de Noticias.

"Con presupuesto aprobado"

Según argumentó el burgomaestre, el referido proyecto ya contaba con un "marco presupuestal" aprobado tras unos "reajustes" que se le hizo al expediente.

"En una primera instancia, hubo un percance y se cayó el proyecto porque el expediente había sufrido una modificación (...) Estaba previsto por S/500 millones y se tuvo que reajustar porque, luego de la pandemia, los precios subieron. Se volvió a lanzar la licitación por el monto de S/ 615 millones y Sedapal ya había dado el presupuesto porque mandó un comunicado a la empresa fiscalizadora de ese proceso y a la Contraloría", explicó Vásquez.

Asimismo, el alcalde de Ventanilla sostuvo que, el pasado 3 de enero, Sedapal confirmó "la disponibilidad de fondos requeridos" para dicha obra; es decir, con "previsión presupuestal de S/ 615 millones".

"La semana pasada ya debíamos haber puesto la primera piedra porque ya estaba la buena pro; sin embargo, cambian al presidente del directorio y, al día siguiente, mandan un comunicado. Ni siquiera nos lo envían a nosotros, sino al consorcio que ya había ganado la buena pro indicándole que la obra no iba porque hay un recorte presupuestal", señaló el alcalde.

"En su sano juicio, nadie cree esa situación y, al parecer, acá hay un tema político que hay que solucionar", agregó el burgomaestre.

Según dijo, dicho "tema político" se originó "por el cambio de directorio de Sedapal". Como se sabe, el último 27 de enero, Héctor Piscoya Vera fue designado presidente del directorio de dicha entidad.

"¿Cómo un día antes de la firma de contrato para el inicio de la obra, el presidente del directorio de Sedapal indica que hay un recorte presupuestal? Eso es totalmente falso. Yo me he enterado no por un comunicado de Sedapal sino porque la empresa del consorcio me envía un documento el jueves por la noche", relató.

En ese sentido, Vásquez señaló que ha enviado solicitudes a la presidenta de la república, Dina Boluarte, y a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, para que le den "una solución".

"Ayer, al mediodía, más de 200 personas se juntaron en la Municipalidad de Ventanilla y les he pedido tranquilidad, porque en estos momentos se requiere paz. Les he pedido que no marchemos al Ministerio de Vivienda y que busquemos el diálogo. Si no hay diálogo, recién haré lo que la población indique", remarcó.

Sedapal da sus descargos

Tras lo señalado por el alcalde de Ventanilla, Sedapal emitió un comunicado en el que explicaron que la decisión respecto a dicha obra se fundamentó en la forma en la que se realizó el proceso de licitación.

"El proceso de selección y otorgamiento de la Buena Pro fue conducido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), resultando ganador el consorcio MI PERÚ (...) Se trata del segundo proceso de convocatoria a cargo de la UNOPS. El primero fue declarado desierto en el mes de junio de 2022, debido a que las propuestas que quedaron hábiles en su momento excedían del límite máximo establecido por la norma para la adjudicación de una obra", indicó Sedapal.

"Es importante mencionar además que, en este proceso la UNOPS incumplió con lo establecido en el Manual de Adquisiciones al no informar previamente a Sedapal, que la empresa ganadora de la buena pro cuenta con dos carpetas fiscales abiertas, por lo que existirían dudas legítimas sobre la capacidad del proveedor para desempeñar de forma satisfactoria sus obligaciones contractuales", añadió.

En ese sentido, Sedapal indicó que se encuentran en búsqueda de "alternativas de solución" a la situación descrita.

"Actualmente, la empresa se encuentra buscando alternativas de solución que permitan hacer viable el proyecto Ventanilla 273 en el más corto plazo. En ese sentido, se viene gestionado el financiamiento para la ejecución de la obra ante el MVCS, el FONAFE y el MEF", remarcaron.

Sedapal emitió un comunicado en relación a lo descrito por el alcalde de Ventanilla | Fuente: Sedapal