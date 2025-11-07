Alarma en el Callao: incendio de gran magnitud afectó a unas 20 familias del pasaje El Boquerón [VIDEO]

Las causas del incendio son motivo de investigación. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Alarma en el Callao. Un incendio de gran magnitud afectó a unas 20 familias del pasaje El Boquerón, ubicado a la altura de la avenida Contralmirante Mora, en la zona de Puerto Nuevo.

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada la noche del jueves, 6 de noviembre, al promediar las 8:30 p.m., según consigna la página web de la institución.

Tras varias horas de labor, los agentes lograron controlar el incendio, que fue catalogado como de Código 3, informó a RPP Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Provincial del Callao.

“Los bomberos, al llegar, por la cantidad de viviendas que son de material rústico, de madera, de cartones, lo declararon un Código 3 en progreso. Han podido controlar (el incendio)”, declaró.

El funcionario edil indicó que los bomberos tuvieron dificultades para atender la emergencia, debido a la falta de agua en la zona.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Reporte de daños

Lynch Solís estimó que entre 15 y 20 familias resultaron afectadas por el incendio, las que recibirán la ayuda respectiva.

Sobre el balance de víctimas, confirmó que no hay heridos ni víctimas mortales, aunque tres vecinos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.

Al cierre de este informe, los bomberos se encontraban realizando trabajos de enfriamiento, de limpieza y remoción de escombros, a fin de evitar que las llamas se reaviven.

Las causas del siniestro serán investigadas por las autoridades competentes.

