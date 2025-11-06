Cayeron 'Los Murci de Ventanilla': banda extorsionaba a transportistas, obras de construcción y losas deportivas

Según la PNP, ‘Los Murci de Ventanilla’ están vinculados a diversos delitos. | Fuente: RPP

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de ‘Los Murci de Ventanilla’, banda criminal vinculada a diversos delitos, como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego.

En un operativo realizado en la urbanización Satélite, en el distrito chalaco de Ventanilla; las fuerzas del orden detuvieron a Henry Jaime Camacho Rodríguez, alias ‘Camote’, a Rubén Papuico Rodríguez, alias ‘Papuico’, y a Pedro Huzco Villavicencio, alias ‘Perico’, todos de nacionalidad peruana.

Estos sujetos tenían en su poder una pistola con silenciador, municiones, cuatro celulares y diversos documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.

La Policía Nacional indicó que ‘Los Murci de Ventanilla’ extorsionan a empresas de construcción, a diferentes empresas de transporte y hasta a losas deportivas de la jurisdicción.



Los sospechosos tenían en su poder una pistola con serie erradicada, marca Baykal, de origen soviético.Fuente: PNP

“Presupuestos de flagrancia”

En diálogo con RPP, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la recién creada División de Investigación de Extorsiones, aseguró que los sujetos intervenidos tendrían antecedentes penales.

“Los detectives in situ, en el lugar, realizan la intervención y se encuentran presupuestos de flagrancia. Del perfil de estas personas, registran antecedentes policiales muy gravosos, relacionados a este ecosistema que tenemos con el delito de extorsión”, declaró el alto mando.

Al cierre de este informe, los sospechosos fueron trasladados a la sede de la Dirincri de la avenida España, en el Cercado de Lima, para continuar con las diligencias de ley.

Estas detenciones se suman a la captura, en el distrito de Ate, de Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, sindicado de ser brazo armado y logístico de la peligrosa banda ‘Los Faites del Este’.

