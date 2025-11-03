Últimas Noticias
Puente Piedra: un incendio afecta fábricas de colchones y baterías en zona industrial

Bomberos están trabajando para controlar el fuego
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

De momento, hay más de 10 unidades de Bomberos que se encuentran realizando todas las maniobras necesarias para sofocar el incendio.

Un incendio de gran magnitud se registra en la zona de La Ensenada, en el distrito limeño de Puente Piedra. El siniestro inició en una fábrica de colchones, ubicada junto a una de baterías en la zona industrial.

De momento, hay más de 10 unidades de Bomberos que se encuentran realizando todas las maniobras necesarias para apagarlo. Sin embargo, están están enfrentando dificultades en su labor debido a la escasez de agua, lo que ha obligado incluso a los propios vecinos a colaborar con el abastecimiento.

Según reportes preliminares, el siniestro inició alrededor de las 3:20 a. m., debido a un cortocircuito en un vehículo ubicado en un estacionamiento contiguo a una fábrica de colchones, lo que propició la rápida propagación de las llamas, la cual se puede ver desde la Panamericana Norte.

Personas afectadas y daños

Por lo pronto, se ha confirmado que gran parte de la mercadería de las fábricas afectadas ha sido consumida por las llamas, mientras que se ha restringido el tránsito en las inmediaciones, lo que ha generado inconvenientes para los vehículos en la zona, incluyendo el transporte público.

Se espera que las unidades de Bomberos continúen recorriendo la zona para extinguir por completo el incendio y evaluar el daño total. Las autoridades seguirán informando a medida que se conozcan más detalles sobre este crítico incidente.

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
