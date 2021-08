Callao: instructora de aeróbicos fue asaltada a plena luz del día por delincuentes en mototaxi [VIDEO]

La instructora fue asaltada cuando acudía a dar lecciones en un parque. | Fuente: RPP

La instructora de aeróbicos Carmen Torrealba fue asaltada a plena luz del día por delincuentes a bordo de un mototaxi, en la urbanización Sesquicentenario, en el Callao.

Cámaras de seguridad captaron el momento del asalto: la mujer caminaba por la acera cuando, de pronto, fue abordada por dos delincuentes que iban a bordo de un mototaxi.

Uno de ellos bajó raudamente y la obligó a entregar sus pertenencias. La instructora perdió varios de los elementos que usa para impartir lecciones en un parque de la citada urbanización.

“Estaba saliendo de mi casa y avancé unas cuantas casas y me interceptó una moto. No me di cuenta, estaba de espaldas. Y cuando me pasa la voz mi vecina, yo volteo y ya el ‘choro’ (delincuente) estaba delante mí pidiendo mi celular, mi billetera”, contó.

“Lo único que atiné fue entregarle mi maletín con mis pertenencias y con todas mis cosas que me usaba para trabajar en el parque”, añadió.

Crímenes en aumento

A través del Rotafono, vecinos de la urbanización Sesquicentenario hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en la zona, que se ha vuelto escenario de constantes asaltos al paso.

Los malvivientes circulan en motos o mototaxis al acecho de potenciales víctimas, sin importarles la hora.

Los vecinos señalaron que, pese a que en la zona hay una caseta del Serenazgo, no hay presencia de agentes ediles.

