Ventanilla: posta de salud del Parque Porcino no atiende hace tres días debido a que el silo colapsó

Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La posta de salud del Parque Porcino, en el distrito chalaco de Ventanilla, no atiende desde hace tres días debido a que el silo colapsó.

A través del Rotafono, el señor César Neire hizo un llamado a las autoridades chalacas para que tomen cartas en el asunto y, así, el centro de salud vuelva a atender.

Según el denunciante, el problema radica en que las construcciones del Parque Porcino no cuentan con título de propiedad y, debido a esto, no se han dado las obras de saneamiento.

“El Parque Porcino tiene 50 años y, lamentablemente, las autoridades no le han dado la atención debida. (...) Esto conlleva a casos como la posta, el colegio, que no tengan título desde hace años y esto hace que no se puedan hacer obras”, manifestó.

Personal médico atiende en carpas

Debido al obligado cierre de la posta de salud, el personal sanitario, entre enfermeras y médicos, están atendiendo a los pacientes en plena vía pública, bajo carpas y toldos.

“No se está deteniendo. Están atendiendo al costado. El personal de salud ve la forma que esto continúe, pero se necesita el apoyo de las autoridades”, manifestó César Neire.



