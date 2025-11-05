PNP captura a cuatro presuntos integrantes de 'Los Cangris del Callao', banda dedicada al sicariato y robo agravado

Durante la intervención, los efectivos de la PNP hallaron un arma de fuego y cuatro municiones. | Fuente: Foto: PNP / Video: RPP

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Cangris del Callao’, banda criminal dedicada al sicariato y robo agravado en la provincia constitucional del Callao.

La intervención fue realizada en el cruce de la avenida Elmer Faucett y el jirón Cusco por agentes de la comisaría Sarita Colonia.

Los sospechosos, quienes se desplazaban en un auto rojo, fueron identificados como John Abanto Solís, Miguel Ángel Sotelo Ábalos, Juan Carlos Ortiz Vázquez y Rodolfo Rodríguez Aponte.

Durante la intervención, los efectivos de la PNP hallaron en la caja del filtro de aire del auto un morral color negro que contenía un arma de fuego y cuatro municiones.

Implicado con antecedentes

De acuerdo con información policial, John Abanto Solís fue intervenido el pasado 8 de junio cuando se le halló en posesión de un arma de fuego. Asimismo, sería el brazo derecho de un presunto cabecilla de una organización criminal.

Además, Abanto Solís también es investigado por homicidios en el Callao, entre ellos un asesinato registrado el pasado 29 de abril en Sarita Colonia.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal del Callao para continuar con las diligencias correspondientes.