Callao: se registra poca presencia de buses y pasajeros en la av. Néstor Gambeta debido al paro de transportistas

Transportistas piden reestructurar la PNP, una nueva Mesa Directiva y la salida del presidente José Jerí. | Fuente: RPP

Ante la creciente ola de sicariato y extorsiones tiene lugar en Lima Metropolitana y, sobre todo, en la provincia constitucional del Callao, diversos gremios de transporte convocaron a un paro para hoy.

A esta nueva convocatoria se han sumado gremios del Callao, Mi Perú y Ventanilla y a partir de las 8.00 a. m. están previstas las concentraciones en puntos como la plaza de Ventanilla y el cruce de las avenidas Elmer Faucett con Venezuela.

En tanto, a esta hora de la mañana, en el paradero Los Licenciados, en la avenida Néstor Gambetta, vienen circulando parcialmente algunas combis que realizan la ruta desde Ventanilla hacia Lima.

Asimismo, también se ha visto pasar a la empresa de transporte Sol y Mar, que va desde Ventanilla hacia Ate, así como otras empresas que circulan de manera parcial. De igual modo, se registra poca presencia de pasajeros.

Cabe recordar que el Gobierno Regional del Callao anunció que para hoy las clases escolares se realizarán de manera virtual en las diferentes instituciones educativas.

¿Por qué se ha convocado a este paro?

De acuerdo con información de los propios conductores, el estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao no representa una solución inmediata, por lo que exigen tomar otras medidas como la reestructuración de la Policía Nacional, una nueva Mesa Directiva y la salida del presidente José Jerí.