Un hombre muere acribillado cuando participaba de una reunión familiar en el Callao

Callao: Un hombre muere acribillado cuando participaba de una reunión familiar | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El hombre fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió por la gravedad de sus heridas. La Policía inició las investigaciones del caso.

Callao
00:00 · 01:15

Un hombre de 30 años murió acribillado este lunes cuando participaba de una reunión familiar en una vivienda ubicada en la cuadra 4 del jirón Arica, muy cerca al complejo policial Alipio Ponce, en el Callao. 

Vecinos de la zona contaron que dos hombres, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta el inmueble. Uno de ellos bajó del vehículo y tras ubicar a la víctima le disparó en varias ocasiones para luego huir con su cómplice.

El hombre, cuya identidad aún no se ha revelado, fue trasladado por sus familiares al hospital Daniel Alcides Carrión de Bellavista, pero no sobrevivió. 

La Policía investiga el móvil de este crimen y no han señalado alguna hipótesis por el momento. 

Tags
Callao Policía Nacional Estado de emergencia

