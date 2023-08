Callao: una joven de 20 años denunció a su expareja por presunto intento de feminicidio

Policiales / Crímenes "Esa persona (Axel Jean Urteaga Vásquez) lo único que intentaba hacer era matarme", dijo Aracely Mendoza.

Aracely Mendoza Vidal (20) denunció a su expareja, Axel Jean Urteaga Vásquez (23), por el presunto delito de tentativa de feminicidio, luego de que intentara asesinarla con un cuchillo y de haberle propinado una brutal golpiza.

La joven señaló en RPP Noticias que el violento ataque se registró el pasado 12 de agosto y que interpuso la denuncia en la Comisaría PNP de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao.

Según contó la agraviada, el hecho se produjo durante una discusión, donde Urteaga Vásquez empezó a darle golpes de puños en distintas partes del cuerpo para luego abrirle una herida en la cabeza con un adorno de madera que le lanzó.

"Esa persona lo único que intentaba hacer era matarme", dijo Aracely Mendoza, quien presenta signos de violencia en los brazos, piernas y espalda. Además de la herida en la cabeza, necesitando seis puntos de sutura.

Dijo, también, que las agresiones fueron constantes en los cuatro años de relación y que cuando comenzaron a convivir "lo único que hacía era maltratarme".



"(No lo denunciaba) porque no tenía el valor para hacerlo, pero ya no quería callar más", señaló.

A ello, remarcó que "si no hubiese estado mi primo en ese momento, ahora no estaría contando todo lo que he estado pasando".

Finalmente, la joven hizo un llamado a todas las mujeres a que denuncien si sufren violencia por parte de su pareja. "Lo único que les puedo decir es que no callen y que siempre hablen, nunca se queden callada, ya que la policía no hace nada, ellos esperan a que una mujer esté muerta para que recién se muevan", añadió.

Según los registros del Ministerio de la Mujer, hasta abril del presente año se registraron en todo el país más de 24 000 casos de violencia contra la mujer.