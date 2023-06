Fiscalía ingresa a sede de GORE Callao por presunto favorecimiento de Ciro Castillo a asistente

Actualidad Personal de la Fiscalía ingresa a sede regional del Callao

El personal de la Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó la mañana de este lunes a la sede del Gobierno Regional del Callao. Esto luego de darse a conocer que el gobernador Ciro Castillo Rojo mantendría una relación sentimental con su asistente y que originó una investigación por nepotismo.

El fiscal a cargo ingresó al local acompañado de cinco agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP sin brindar información a la prensa sobre los motivos de la diligencia.

Agentes fuera de cámaras señalaron a RPP Noticias que el ingreso de la Fiscalía y de la Policía se da raíz del informe periodístico donde se revelaron imágenes donde la asistente Elvira Madalengoitia participa de diferentes eventos en donde tenía que estar el gobernador Ciro Castillo Rojo.



Además, se dio a conocer que la mujer acudió a diferentes ministerios en representación del gobernador regional del Callao.





Informe sobre supuesta relación

Según un informe de Punto Final, Ciro Castillo Rojo tendría una relación con Elvira Madalengoitia (38), contratada desde el 15 de marzo como asistente administrativa para la Gobernación Regional del Callao por un monto de 30 mil soles, pero realizaría labores de asesora.

De acuerdo al libro de visitas de ministerios, Elvira Madalengoitia ha representado al GORE Callao en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, visito Palacio de Gobierno, en una visita que hizo Ciro Castillo Rojo a la presidenta Dina Boluarte.

El citado programa reveló que el gobernador del Callao visitó en marzo de este año un centro de belleza del primer puerto junto con Elvira Madalengoitia. Ese día las cámaras de seguridad del establecimiento registran cómo ella le recomienda una asesoría estética, tras lo cual se dan un beso.



Sin embargo, Ciro Castillo Rojo negó alguna relación con su subordinada Elvira Madalengoitia. "Por supuesto que no es mi pareja. Primero que no vamos a permitir de llegar a la grosería de un pregunta de por qué la besa o por qué no la besa. En fin, existen distintas formas de manifestar una serie de sentimientos", dijo el gobernador a la prensa.