Vicegobernadora del Callao denunció que Ciro Castillo no le permitía ingresar a la gerencia regional

La vicegobernadora del Callao, Edita Vargas, denunció públicamente que Ciro Castillo no le permitía ingresar a la gerencia regional porque le argumentaban no tener la autoridad para ello. En ese sentido, lamentó no haber conocido sobre las irregularidades que habría cometido el gobernador al tener como asesora a su pareja sentimental.

"Lamentablemente mi persona no se ha comunicado con el señor Ciro Castillo por su punto de vista. Yo he venido a trabajar y ayudar a la población. Yo no ingreso a la gobernación porque me ha prohibido ingresar porque él decía que como vicegobernadora no tenía la autoridad para entrar a la gerencia. Yo quería informarme sobre lo que estaba pasando", manifestó en declaraciones a la prensa.

Edita Vargas evitó pronunciarse sobre una posible vacancia de Ciro Castillo, pero aseveró que fue maltratada por el gobernador regional del Callao.

"El gobernador me ha alejado completamente de mis funciones al margen también de que yo pedía personal que se me asigne. Yo pido que se cumplan los mandatos judiciales. Si bien es cierto, yo he sido maltratada por el gobernador y eso es un hecho público a nivel nacional. Lo único que pido nada más es que se cumpla la forma correcta, nadie viene a remplazar a nadie", afirmó.

Vargas dijo ante los medios de comunicación que viene sufriendo amenazas de muerte donde le exigen que renuncie a su cargo, pero evitó dar más detalles al respecto.

Despiden a asesora

El Gobierno Regional del Callao informó este lunes que dio por finalizada la orden de servicio de locadora de Elvira Madalengoitia Cajal y aseguró que colabora con las diligencias en curso de la Fiscalía de la Nación, de la Contraloría General y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La mujer mantendría una relación sentimental con el gobernador del Callao según reveló un reportaje de Latina. Este hecho originó el ingreso de la Fiscalía a las oficinas del GORE Callao, en el marco de la investigación contra Ciro Castillo Rojo Salas por el presunto delito de negociación incompatible.

El fiscal a cargo ingresó al local acompañado de cinco agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP sin brindar información a la prensa sobre los motivos de la diligencia.

"Se viene coordinando con el personal de esas instituciones para el correcto desempeño de sus funciones en torno a una denuncia periodística que involucra a una locadora de servicios de nuestra entidad", indicó un comunicado del Gore Callao.