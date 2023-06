Gore Callao da por finalizada orden de servicio de la asistente del gobernador Ciro Castillo

Actualidad "Se ha procedido a dar por culminada la orden de servicio" de Elvira Madalengoitia, dijo el GORE Callao

Gore Callao da por finalizada orden de servicio de locadora Elvira Madalengoitia | Fuente: RPP

Según el GORE Callao, no hubo aumento de honorarios para Elvira Madalengoitia. | Fuente: GORE Callao

El Gobierno Regional del Callao informó este lunes que dio por finalizada la orden de servicio de locadora de Elvira Madalengoitia Cajal y aseguró que colabora con las diligencias en curso de la Fiscalía de la Nación, de la Contraloría General y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según un reportaje dominical de Punto Final, Elvira Madalengoitia mantendría una relación sentimental con el gobernador del Callao. Este hecho originó el ingreso de la Fiscalía a las oficinas del GORE Callao, en el marco de la investigación contra Ciro Castillo Rojo Salas por el presunto delito de negociación incompatible.

A través de un comunicado, el GORE Callao indicó que Elvira Madalengoitia tenía órdenes de servicio con la institución desde enero del 2023 como asistente administrativa.

"Su primera orden de servicio fue de 45 días calendario con dos pagos de S/5 mil cada uno. Es decir, por servicios prestados en periodos de 25 días calendario como promedio", aclaró.

"No hubo aumento de honorarios"

Además, informó que la segunda orden de servicio de Elvira Madalengoitia era por 170 días calendario con seis pagos de S/5 mil.



"Como se puede advertir no hubo aumento de honorarios y desde su ingreso a nuestra institución, la señora Madalengoitia ha mantenido servicios de igual naturaleza.

Asimismo, el GORE Callao precisó que en "aras de la transparencia" se ha procedido a dar por culminada la orden de servicio que se mantenían con dicha servidora.

"No obstante, nuestros órganos de control interno continuarán con la investigación del caso a fin de esclarecer y/o sancionar los hechos en mención", agregó.



Informe sobre supuesta relación

Según un informe de Punto Final, Ciro Castillo Rojo tendría una relación con Elvira Madalengoitia (38), contratada desde el 15 de marzo como asistente administrativa para la Gobernación Regional del Callao por un monto de 30 mil soles, pero realizaría labores de asesora.

De acuerdo al libro de visitas de ministerios, Elvira Madalengoitia ha representado al GORE Callao en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, visito Palacio de Gobierno, en una visita que hizo Ciro Castillo Rojo a la presidenta Dina Boluarte.

El citado programa reveló que el gobernador del Callao visitó en marzo de este año un centro de belleza del primer puerto junto con Elvira Madalengoitia. Ese día las cámaras de seguridad del establecimiento registran cómo ella le recomienda una asesoría estética, tras lo cual se dan un beso.



Además, el informe periodístico señala que Elvira Madalengoitia habría presentado certificados de estudios falsos como se le escucha en un audio aceptar que no tiene título de asistente ni secretaria bilingüe, sino que un tercero le ayuó a gestionar el documento para acceder a la plaza laboral.

Sin embargo, Ciro Castillo Rojo negó alguna relación con su subordinada Elvira Madalengoitia. "Por supuesto que no es mi pareja. Primero que no vamos a permitir de llegar a la grosería de un pregunta de por qué la besa o por qué no la besa. En fin, existen distintas formas de manifestar una serie de sentimientos", dijo el gobernador a la prensa.