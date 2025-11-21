Conductores de transporte turístico denuncian asaltos al salir de aeropuerto Jorge Chávez: "No hay seguridad"

Uno de los conductores indicó a RPP que los asaltos principalmente ocurren durante la noche. | Fuente: RPP / Rotafono

Delincuentes aprovechan la congestión vehicular para asaltar vehículos de transporte turístico cuando salen del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los conductores de estas unidades denuncian que los sujetos rompen las lunas para intentar sustraer los artículos y objetos de valor de sus pasajeros.

Los transportistas turísticos reportaron al Rotafono de RPP que los asaltos ocurren principalmente en el cruce de las avenidas Santa Rosa y La Paz, en La Perla, en la provincia constitucional del Callao. Esta es la ruta que emplean los choferes que brindan este servicio para dirigirse a los distritos de Lima Sur, principalmente a Miraflores.

Según señalan, los delincuentes aprovechan que los vehículos se quedan detenidos debido al tráfico de la zona para acercarse a ellos, romper las lunas y sustraer equipajes, mochilas y más pertenencias de los turistas.

Uno de los conductores indicó a RPP que los asaltos principalmente ocurren durante la noche. “A lo largo de toda Santa Rosa no hay nada de seguridad, no hay ni un Policía y en la noche es un poco peligroso. Santa Rosa con avenida La Paz, en ese semáforo, a dos vehículos de turismo le han roto las lunas para extraer las pertenencias de pasajeros”, indicó.

Piden habilitar ruta turística

Asimismo, la presidenta de la Sociedad Peruana de Transporte Turístico señaló que el anterior aeropuerto Jorge Chávez tenía una ruta turística a través de la cual los vehículos podían salir o llegar del terminal aéreo hacia Miraflores con resguardo de la Policía Nacional.

Sin embargo, indicó que el nuevo aeropuerto no tiene aún una ruta definida, por lo que los conductores de servicios turísticos tienen que dirigirse por la avenida Santa Rosa con dirección hacia la Costa Verde.

“Anteriormente había un corredor turístico en el aeropuerto antiguo que nos llevaba hasta Miraflores. Pero ahora, como ya tenemos un nuevo aeropuerto, lo que solicitamos a las autoridades es que una vez nos hagan llegar al público en general la ruta turística, que es desde el aeropuerto hacia Miraflores”, señaló.

En este contexto, el gremio ha solicitado una reunión con representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y las Municipalidades de Lima y Callao para que puedan habilitar una ruta segura, a fin de evitar que los turistas se expongan a las bandas criminales.