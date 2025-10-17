Municipio del Callao negó versiones en redes sobre derrumbe en el Mercado Central y aclara situación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas horas se viralizaron en redes sociales fotografías y videos de un supuesto derrumbe en el Mercado Central del Callao. Sin embargo, esto resultó siendo uno de los tantos bulos que circulan en internet.

Al respecto, la Municipalidad Provincial del Callao emitió un comunicado en el que aclaró que las imágenes vistas en redes sociales corresponden a trabajos de refacción realizados por los propios comerciantes del centro de abastos.

“No hubo ningún derrumbe. Los hechos corresponden a trabajos de refacción que realizan los propios comerciantes en la zona de jugos y chicharronerías, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar mayor seguridad a los usuarios y visitantes, así lo informaron los representantes del centro de abastos, Salomón Cassani Ramírez y Abelardo Carranza Domínguez”, se lee en el documento.

Al respecto, el municipio chalaco aseguró que está supervisando las labores en el mercado, “brindando asistencia técnica y recomendaciones para asegurar que se desarrollen sin riesgos”.

“De forma preventiva, la zona de jugos y chicharronerías fue clausurada temporalmente hasta concluir los trabajos y verificar las condiciones de seguridad”, agregó.



Llamado a la población

En ese sentido, la Municipalidad Provincial del Callao hizo un llamado a la ciudadanía en general “a informar con responsabilidad y veracidad, evitando difundir versiones inexactas que puedan generar alarma en la población”.

“La Municipalidad Provincial del Callao reafirma su compromiso de proteger la seguridad de los comerciantes y vecinos, manteniendo una comunicación constante y transparente sobre las acciones que se realizan en los distintos centros de abasto del Primer Puerto”, concluyó la comuna.

Cabe recordar que en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se observaban escombros regados en inmediaciones del puesto de la chicharronería Jano Loo, una de las más emblemáticas y queridas de la provincia constitucional del Callao. Esto generó una ola de comentarios de solidaridad hacia los dueños por el supuesto derrumbe, algo que finalmente se comprobó que no era cierto.

