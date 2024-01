Pedro Spadaro señaló que se colocará un muro de rocas en el mar para reducir el impacto de las olas

Callao "Lo que nos falta a nosotros son los espigones, que van a permitir que se forme luego una playa y el mar sea mucho más manso", señaló

"Lo que nos falta a nosotros son los espigones, que van a permitir que se forme luego una playa y el mar sea mucho más manso", señaló. | Fuente: RPP

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, se refirió al anuncio del cierre del malecón de Chucuito a raíz del oleaje anómalo presentado en la costa de nuestro país y señaló que se colocará un muro de rocas en el mar a fin de reducir el impacto de las olas.

"Tanto en Costa Verde como en Chucuito no tenemos rompeolas. Lo que nos falta a nosotros son los espigones, que van a permitir que se forme luego una playa y el mar sea mucho más manso de lo que es ahora. Pero lamentablemente cuando se construye Costa Verde por el gobierno regional no se ejecutan los espigones. Hay un estudio que ha hecho tanto la Marina como el Minam (Ministerio del Ambiente) para tener tres espigones en forma de "L" que permitan aguantar el mar en una zona y no permitir el paso de las olas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que vamos a hacer, gracias también a la rápida intervención del Ministerio de Trasportes y de Vivienda, es una escollera, que es como una pared en el mar de 200 metros de longitud. Son rocas de 3.5 toneladas con 5 metros de altura, que va a permitir aguantar el mar para que no llegue a la zona del malecón y las casas", agregó.

Seguridad ciudadana

Tras doce meses como alcalde del Callao, Spadaro precisó que ha mejorado la limpieza y la iluminación. Ello, luego de enfatizar que encontraron devastada dicha provincia constitucional.

"Hemos recuperado la limpieza pública: el 25 y el 1 el Callao ha amanecido limpio. Todos los días amanece limpio (...). También hemos firmado un contrato con Enel , tenemos que pagarle para cambie la luminaria. La iluminación es una necesidad de seguridad ciudadana. Donde hay luz, no hay delincuencia. Los fumones se van", mencionó.

"Hemos colocado una central de emergencias (...). Teníamos 150 serenos y hoy tenemos 500 a disposición de la población. Hemos comprado 50 vehículos y el franco de 150 policías, que no es poca cosa", finalizó.