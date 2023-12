Hania Pérez de Cuéllar señaló que Dina Boluarte "define la marcha de su Gobierno" y no depende de Alberto Otárola

Gobierno "Hemos podido avanzar en la promoción de la construcción de más o menos 39 mil viviendas", dijo Pérez de Cuellar

"Hemos podido avanzar en la promoción de la construcción de más o menos 39 mil viviendas", dijo Pérez de Cuellar. | Fuente: Ministerio de Vivienda

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, negó una supuesta dependencia de la presidenta Dina Boluarte frente al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y precisó que es la mandataria quien dirige el Gobierno. Asimismo, indicó que lo que existe es una "complementariedad positiva".

"En el sistema peruano está claramente definida la función del presidente y del jefe del gabinete. Y eso es algo que se respeta en este gobierno. Quien decide, marca las políticas, las prioridades es la señora presidenta. Ella asiste sistemáticamente a los consejos de ministros. Quien dirige el gobierno es la presidenta. Y obviamente el premier, como jefe de gabinete, es quien articula las opiniones, informes y todo lo que tiene que ver con el gabinete", dijo en Ampliación de Noticias.

"No diría que hay dependencia, no la he sentido. Creo que hay una complementariedad positiva, como tiene que ser. Todo presidente tiene que tener un buen primer ministro en quien confiar. Lo mismo sucede con los ministros. Hay una muy buena relación con el premier. Él es quien pone los temas de agenda", agregó.

"Hemos podido avanzar en la promoción de la construcción de más o menos 39 mil viviendas", dijo Pérez de Cuellar. | Fuente: RPP

"Hemos cerrado aproximadamente el 3,2 % del déficit habitacional"

Respecto de su gestión frente al Ministerio de Vivienda, Pérez de Cuellar indicó que se ha participado en la promoción de la construcción de 39 mil viviendas, lo que equivale al cierre del 3,2 % del déficit habitacional.

"Hemos podido avanzar en la promoción de la construcción de más o menos 39 mil viviendas. Debemos recordar que hemos tenido un presupuesto que no fue diseñado por nosotros, sino por el gobierno anterior. Hemos trabajado con ese presupuesto, hacer algunas reasignaciones (...). Con la construcción de las 39 mil viviendas hemos cerrado aproximadamente 3,2 % del déficit habitacional a nivel nacional", aseveró.

"En términos de agua y saneamiento, estamos hablando de más de un millón y medio de personas entre todas las obras, ya sean a nivel urbano y rural. Hemos culminado 228 obras a nivel nacional, hemos iniciado 176 obras en agua y saneamiento y hemos reactivado 39 proyectos. Tenemos programado culminar con 47 reactivaciones, lo que significa haber hecho en un año lo que se hizo en 10 años en gobiernos anteriores", finalizó.