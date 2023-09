Adulta mayor murió atropellada cerca de puente peatonal en avenida Néstor Gambetta

Actualidad Ventanilla: adulta mayor murió atropellada cerca de puente peatonal

Una adulta mayor murió atropellada la mañana de este lunes en la avenida Néstor Gambetta cerca de puente peatonal en el distrito de Ventanilla, región Callao.

La víctima, identificada como Florencia Huanca (73), fue atropellada por una camioneta blanca en el carril de sur a norte de la avenida Néstor Gambetta, cerca al asentamiento humano Keiko Fujimori.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la adulta mayor es impactada por el vehículo y expulsada por varios metros en la pista.

El video revela también que la mujer decidió no usar el puente peatonal, ubicado a unos 50 metros del lugar del accidente, y tampoco no utilizó la línea del cruce peatonal. Según el chófer de la camioneta no pudo frenar rápidamente.

Este no fue el único atropello del día. Más temprano en la carretera Panamericana Norte dos personas fueron atropelladas en el distrito de Puente Piedra. El conductor que causó el accidente se dio a la fuga.

Ventanilla: adulta mayor murió atropellada cerca de puente peatonal | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diana Falcón

Según cifras del Concesionario Rutas de Lima, 41 % de atropellos en la Panamericana Norte y Panamericana Sur en el 2022 ocurrieron a menos de 100 metros de un puente o cruce peatonal.

Cifras de la Defensoría

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, Lima es la región que registra la mayor cantidad de accidentes, con el 52 % de casos; seguida de La Libertad y Arequipa, con el 6 % en cada una; y Cusco, con el 4 % de los casos.

El Segundo Reporte sobre Accidentes de Tránsito señala que se observa un aumento gradual de las víctimas por siniestros viales, pasando de 38 447 personas heridas y 2 159 fallecidas, durante el 2020, a 53 544 personas heridas y 3 311 fallecimientos al 2022.

Para la Defensoría del Pueblo, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la imprudencia de quienes conducen los vehículos y el exceso de velocidad.

"Se indica que las cifras de accidentes se elevaron de 74 624 casos, en 2021, a 83 881, en 2022, ubicándose muy cerca del valor reportado en 2019, con 95 800 casos", refiere el documento.