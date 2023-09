Denuncian que funcionario direccionó irregularmente recursos del programa de empleo Llamkasun

El programa Llamkasun del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo tiene como finalidad crear puestos de trabajo temporales en los distritos más pobres del país, a fin de atender la necesidad de sus pobladores. Sin embargo, su presupuesto habría sido direccionado a gobiernos locales donde no corresponde, sin ningún tipo de criterio.

Este programa era dirigido hasta este domingo por Jimmy Trujillo Melgarejo, quien en una grabación difundida por el dominical Panorama indicó que tenía “un acuerdo con el Callao” en el cual estaría vinculado el exministro de Trabajo, Antonio Varela.

Se trata de un extracto de una reunión vía Zoom entre Trujillo y jefes territoriales del programa, la cual tuvo lugar el pasado lunes 4 de setiembre. En el encuentro, el entonces jefe de Llamkasun señala:

“Yo tengo un encargo para el Callao, por eso te dije que llegues antes de las doce porque tengo que conversar contigo (…). Porque el viceministro y el ministro tienen un acuerdo con el Callao, por eso te dije ven inmediatamente para poder coordinar el tema del Callao”.

Presunto direccionamiento

De acuerdo con el dominical, Trujillo firmó diversas actas de compromiso en su calidad de director ejecutivo de Llamkasun, a fin de destinar a Puno parte del presupuesto de 653 millones de soles con los que cuenta dicho programa. Asimismo, precisa que Llamkasun tiene un aspecto político.

“Hay que entender que este programa no deja de tener un aspecto político y en este aspecto hay compromisos que también se tienen que cumplir (…). Hay temas que son por encargos exclusivos de la alta dirección que nosotros, en mi caso toca cumplir”.

No obstante, se precisa que estos documentos no tendrían valor alguno, pues no cumplen con el procedimiento regular para la entrega del dinero.

Asimismo, se indica que Trujillo fue financista de la actual congresista por el Callao, Patricia Chirinos, y que trabajó como funcionario de la Alcaldía de La Perla, cuando ella fue burgomaestre de ese distrito chalaco.

En esa línea, expertos señalaron que el video sería la confesión de Trujillo de un delito, que ameritaría la intervención del Ministerio Público.

“Podemos estar ante un caso de malversación. El delito de malversación consiste en darle al presupuesto público un uso diferente para el cual ha sido creado o asignado, en este caso, evidentemente, habría una desviación de la utilidad social prevista en la regulación con la finalidad de beneficiar a municipalidades, gobiernos locales, que no califican”, señaló el penalista Carlos Caro.

“Más allá que en el ámbito administrativo este funcionario estaría infraccionando distintas normas de por sí del procedimiento administrativo, también hay responsabilidad en el ámbito penal, porque aquí hay una distorsión de la finalidad del recurso público y esa distorsión ya habría que evaluar delitos como colusión, como peculado, entre otros”, sostuvo por su parte la experta en contrataciones del Estado, Cecilia Cruz.

Respuesta del exfuncionario

Tras la emisión del reportaje, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió un comunicado en el que disponen dar por concluida la designación Trujillo Melgarejo, quien se comunicó con el dominical y negó haber cometido malversación de fondos con el presupuesto de Llamkasun.

Según precisó, no se ha priorizado al Callao en ningún momento y las actas que llevan su firma siguieron el marco normativo que rige el programa. Además, precisó que Llamkasun ha llegado a Cajamarca, Áncash, Huánuco, Puno, Tingo María, y Cusco.

“En principio niego categóricamente que existe una malversación de fondos con acuerdos políticos (…). En el caso específico del Callao, no se ha firmado ningún acuerdo, eso es totalmente falso (…). No pueden decirme a mí que he priorizado el Callao cuando nosotros hemos priorizado a la región de Puno”, sostuvo.