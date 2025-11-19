Un niño falleció y 11 personas resultaron heridas tras choque entre miniván con una combi en Ventanilla

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Ventanilla. La Policía Nacional investigará las causas de este accidente.

Un niño de cuatro años falleció y once personas resultaron heridas luego de que la minivan donde viajaban se chocara contra una combi. Este hecho sucedió en el paradero Reniec, en la avenida 225, zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

Unidades de emergencia acudieron para atender a los heridos para trasladarlos al Hospital de Ventanilla. Pese a los esfuerzos del personal de rescate, el menor de cuatro años perdió la vida en el lugar del accidente por la gravedad de sus lesiones.

Una cámara de seguridad grabó el momento de este accidente. Según las imágenes, la miniván iba hacia la zona de Profam cuando fue impactada por la combi que al parecer iba a excesiva velocidad. El fuerte impacto causó que el vehículo quedara volcado.

RPP pudo conocer que entre los heridos se encuentran cinco varones y cuatro mujeres así como dos niños de 5 y 8 años. Algunos transeúntes pudieron ponerse a salvo instantes antes del choque.