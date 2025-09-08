Últimas Noticias
Consettur advierte que podría suspender servicio de buses a Machu Picchu si no se dan garantías de seguridad

Consettur suspendería nuevamente el servicio de buses a Machu Picchu si no se garantizan medidas de seguridad
De darse otra vez esta suspensión, más de 5 600 turistas nacionales y extranjeros podrían verse afectados, según afirmó el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

Consettur volvió a cuestionar el proceso de licitación de la ruta y mencionó que la empresa San Antonio de Torontoy no cuenta con las condiciones necesarias para brindar el servicio.

Cusco
El presidente de la junta de accionistas del Consorcio de Empresas Turísticas de Urubamba (Consettur Machupicchu S. A. C.), Julián Quispe Anchaya, afirmó que, de no otorgarse las garantías necesarias, suspenderán nuevamente su servicio de traslado a la llaqta de Machu Picchu.

En diálogo con RPP, el funcionario de Consettur remarcó que la empresa San Antonio de Torontoy, la cual debía asumir la operación en la vía Hiram Bingham desde este lunes, no cuenta con las condiciones necesarias para tal servicio.

Si bien afirmó que no pretenden quedarse a operar en Machu Picchu, sostuvo que se debe dar un proceso de licitación limpio. Asimismo, apuntó que la Municipalidad de Urubamba demoró en convocar a este proceso. 

"Si acaso no hay las garantías del caso, hoy día lo hemos dicho, vamos a volver a suspender. No porque nosotros queremos, sino por el tema de los turistas y de los trabajadores que tenemos", manifestó.

En esa línea, señaló que San Antonio de Torontoy "no cuenta con carros, no cuenta con personal, con nada". "Están improvisando y prácticamente están poniendo en riesgo a los turistas que están visitando", agregó.

Turistas se verán afectados con nueva suspensión

De darse otra vez esta suspensión, más de 5 600 turistas nacionales y extranjeros podrían verse afectados, según afirmó el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre.

Las declaraciones de Quispe Anchaya y el burgomaestre se dieron en exteriores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, hasta donde llegaron para sostener una mesa de diálogo en la que no estuvo presente el alcalde de Urubamba, Ronald Vera.

En el lugar, dos grupos de personas se enfrentaron verbalmente: una apoyando a que Consettur continúe operando en la vía Hiram Bingham, mientras que la otra en favor de la empresa San Antonio de Torontoy.

Cusco Machu Picchu Consettur

