Restablecen servicio de buses con destino a Machu Picchu para este domingo, tras coordinación con la Policía Nacional

Restablecen servicio de buses con destino a Machu Picchu para este domingo tras coordinación con la Policía Nacional
"Va a ir un efectivo policial en cada bus para garantizar la seguridad de los pasajeros y nuestros trabajadores", dijo Mosqueira. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

En diálogo con RPP, el representante legal de Consettur, César Mosqueira, indicó que, tras un diálogo con la PNP, se brindarán las garantías para que el servicio se desarrolle con normalidad en esta fecha.

Cusco
00:00 · 11:04

El Consorcio de Empresas Turísticas de Urubamba (Consettur), encargado del traslado de turistas entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela, anunció el restablecimiento de sus actividades este domingo, 7 de setiembre, luego de que se reportara su suspensión. 

En diálogo con RPP, el representante legal de Consettur, César Mosqueira, indicó que, tras un diálogo con la Policía Nacional, se brindarán las garantías para que el servicio se desarrolle con normalidad en esta fecha.

"Hemos culminado conversaciones con la Policía Nacional. Y se da la solución de que nos presten las garantías del caso y va a ir un efectivo policial en cada bus para garantizar la seguridad de los pasajeros y nuestros trabajadores", mencionó. 

¿Por qué se suspendió el servicio?

Mosqueira manifestó que la decisión de suspender el servicio este domingo se debió a "motivos de seguridad", luego de que una unidad del consorcio sufrió un ataque de desconocidos el último sábado.

"Lo que señalan el conductor que estaba en ese momento es que había un grupo de personas apostadas cerca del puente Ruinas, que está entre Machu Picchu Pueblo, y la vía de Machu Picchu, y que de ahí habría surgido el proyectil (...) Debe haber sido una piedra, porque había impactado en la parte lateral del bus, dañando las lunas", manifestó.

Según precisó, solo el conductor se encontraba presente dentro de la unidad y se disponía a recoger al último grupo de pasajeros que subiría a la ciudadela. Agregó que, por el momento, no se ha identificado a los atacantes.

"El clima social en Machu Picchu está bastante alterado y no podríamos nosotros indicar a alguien en particular", refirió.

Policía aborda unidad de Consettur para brindar resguardo al servicio este domingo
Policía aborda unidad de Consettur para brindar resguardo al servicio este domingo | Fuente: PNP, Consettur

Tags
Cusco

