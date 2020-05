Julian Huillca Loyaza dijo que usaba el uniforme para apoyar en vigilancia. | Fuente: PNP

Julián Huillca Loyaza, de 48 años, fue detenido este domingo cuando realizaba compras en el distrito cusqueño de Santiago incumpliendo la orden de inmovilización obligatoria. El hombre usaba un uniforme militar pese a no pertenecer a las Fuerzas Armadas.

Huillca Loyaza intentó pasar el control policial, pero no pudo justificar el motivo de su desplazamiento por lo que fue trasladado a la comisaría del distrito.

Una vez en la dependencia policial, indicó que el uniforme era un regalo y que en el estado de emergencia lo usaba para apoyar con el control del cumplimiento de la cuarentena.

"Mucha gente me agradece (por el control), porque no hacen caso a la Policía. Ahora me encuentro en esta situación porque salí a comprar un cargador de teléfono, el que tengo se me cayó al agua", manifestó.

Julián Huillca será denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de funciones. Si se comprueba su delito, podría recibir hasta tres años de pena privativa de la libertad suspendida.