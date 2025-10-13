Últimas Noticias
Cusco: aeropuerto Alejandro Velasco Astete permanece cerrado por trabajos de mantenimiento [VIDEO]

El terminal aéreo continuará cerrado toda la noche del lunes.
El terminal aéreo continuará cerrado toda la noche del lunes. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Las labores de mantenimiento culminarán mañana a las 8:00 a.m. Mientras tanto, los vuelos han sido reprogramados.

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco permenece cerrado a esta hora de la noche tras el anuncio de la suspensión de vuelos por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del terminal aéreo.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció que las operaciones fueron suspendidas desde las 8:00 p.m. hasta mañana martes, a las 8 a.m.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes informó que se han coordinado con las aerolíneas las reprogramaciones de vuelos para evitar una mayor afectación a pasajeros durante los trabajos de mantenimiento.

“Corpac expresa sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos ni inconvenientes. Recomendamos a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas”, se lee en un comunicado. 

Previamente, Latam informó que sus vuelos desde las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre hacia y desde la ciudad del Cusco serán cancelados. 

